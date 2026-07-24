Luto en Barcelona: falleció un trabajador por un accidente laboral en las obras del Camp Nou

Bien se sabe que el Camp Nou está en obras de remodelación para mejorar las instalaciones de cara al futuro. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que falleció un trabajador producto de los trabajos llevados a cabo en el recinto, por lo que se trató de un accidente laboral. De esta manera, lamentablemente se convirtió en una víctima fatal.

Camp Nou, estadio de Barcelona, en remodelaciones. (Getty Images)

Barcelona contrató diversas empresas para realizar el inmenso proyecto de ingeniería en su casa, que a su vez eligen a sus empleados. En este contexto, un hombre de 54 años perdió la vida durante el proceso de ampliación del estadio, que está en trabajos de fuertes modificaciones desde junio de 2023, es decir que van más de 3 años de obra.

Lo cierto es que la policía catalana acudió al lugar junto a otros servicios de emergencia que debieron acercarse ante la urgencia del panorama. Según informaron las autoridades, el trabajador sufrió un golpe en la cabeza. Si bien intentaron reanimarlo y realizarle diferentes maniobras entre los especialistas, no tuvieron éxito y se confirmó el fallecimiento.

Camp Nou, estadio de Barcelona, en remodelaciones.

Cabe recordar que Joan Laporta lidera el proyecto ambicioso para remodelar el Camp Nou y que alcance los 105.000 espectadores, por encima de los 99.000 actuales. Además, se transformará por completo el estadio y su entorno, agregando un techo retráctil equipado con 30.000 metros cuadrados de paneles solares, que alimentarán una pantalla 360° en las tribunas.

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A su vez, incluye la construcción de un hotel, oficinas, una pista de hielo y un nuevo Palau Blaugrana para el básquet del club. En cuanto a los plazos de las obras, la institución acelera los tiempos para presentar la cubierta cuanto antes. Si todo continúa viento en popa, la intención es que quede completada antes de fin de año, para luego inaugurar definitivamente el nuevo Camp Nou.

Cómo quedará el Camp Nou tras las obras.

La Batalla campal: el antecedente

En octubre de 2024, alrededor de 20 obreros protagonizaron una batalla campal que dejó seis heridos. Aquel recordado enfrentamiento fue protagonizado por dos bandos: uno de trabajadores rumanos, frente a empleados albaneses. El combate se originó por una discusión subida de tono que derivó en una contienda general, incluyendo objetos. Luego, fueron despedidos.