Tras el Mundial, la dura lesión que sufrió Frenkie de Jong y que lo deja sin jugar en Barcelona por 6 meses

El neerlandés no podrá disputar un encuentro hasta el próximo año y, por ahora, no será intervenido quirúrgicamente.

Luego de lo que fue la gran competencia del año, donde España se consagró en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los diversos futbolistas que formaron parte del certamen ya regresaron a sus respectivos clubes. Uno de ellos fue Frenkie de Jong, quien quedó eliminado en 16avos de final con Países Bajos tras la derrota, por penales, ante Marruecos y pegó la vuelta a Barcelona.

Durante los entrenamientos bajo las órdenes de Hansi Flick, el mediocampista neerlandés se hizo mayores exámenes, ya que la lesión se originó durante su estadía en Norteamérica: se rompió el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará entre cinco y seis meses afuera de las canchas.

Frenkie de Jong disputó el Mundial con Países Bajos. (Getty Images)

Desde las redes sociales oficiales de Barcelona notificaron la complicación física y aseguraron que “se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas”. Si bien todavía no será intervenido quirúrgicamente, no podrá disputar lo que resta del año.

A lo largo de las últimas horas, según notificó AS, los médicos barceloniastas están seguros de que jugó lesionado el último partido ante Marruecos, y resistió 110 minutos dentro del campo, pero fue infiltrado antes del encuentro para estar disponible. Esta situación no fue informada por los especialistas neerlandeses ni por el propio De Jong, quien se presentó el 13 de julio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para hablar con el DT alemán y realizar diversas pruebas en su rodilla derecha.

La inflamación que presentaba en su rodilla impidió completar el diagnóstico, por lo que repitió los análisis a los pocos días, pero las sensaciones eran pésimas. Así se terminó de confirmar que no podrá continuar defendiendo la camiseta blaugrana, al menos en lo que resta del año.

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COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

El comunicado de Frenkie de Jong

Por medio de sus redes sociales, el neerlandés de 29 años admitió: “Durante la Copa del Mundo, me lesioné la rodilla. Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión menor y que no empeoraría si continuaba jugando. El único desafío era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera he hecho eso siempre que he podido contribuir al equipo, tanto para mi club como para mi país”.

“En mis vacaciones, regresé a Barcelona para más exámenes. Estos mostraron que la lesión era más grave de lo inicialmente determinado. Afortunadamente, en esta etapa no es necesario una cirugía, y ahora estoy completamente enfocado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible“, continuó para revelar todo lo que ocurrió en las últimas semanas con su físico.

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