Dos días antes de que Joan Laporta renuncie a la presidencia de Barcelona con el único motivo de cumplir con los requisitos estatutarios para poder presentarse nuevamente como candidato en las elecciones de marzo, el club informó oficialmente su decisión de dejar de formar parte de la Superliga Europea, proyecto que nació en 2021 con la intención de reformar el fútbol continental y del que era miembro fundador junto con Atlético de Madrid y Real Madrid, su principal impulsor, en España.

“El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”, reza el escueto comunicado que difundió el club culé, con un claro trasfondo electoral por el simple hecho de separarse de un proyecto de momento fallido que ligaba la institución a la figura de Florentino Pérez y Real Madrid.

Con serias intenciones de imponerse en las elecciones de marzo y seguir siendo el presidente de Barcelona, la decisión también es parte del acercamiento cada vez mayor del club con el presidente de UEFA Aleksander Ceferin, principal opositor a la creación de la Superliga.

Sucede que Laporta había necesitado al presidente de la UEFA cuando este abrió una investigación, a través de su Comité de Ética, para informarse sobre el caso Negreira. También el año pasado, cuando tuvo que negociar la rebaja de una multa impuesta por evadir el fairplay financiero y de los 60 millones iniciales, el organismo se lo rebajó hasta 15.

“En nuestra organización no dividimos para vencer, sino que unimos e inspiramos. Dicen que solo deben jugar los mejores contra los mejores, pero los resultados muestran todo lo contrario. Quienes afirman esto creen en la ficción o en los cuentos de hadas”, había expresado Ceferin el año pasado durante un Congreso UEFA en Serbia.

Competencia para uno

Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Barcelona fueron los clubes firmantes como fundadores del proyecto de la Superliga Europea, que nombró como presidente a Florentino Pérez.

Pero el 21 de abril de 2021, después de la ola de críticas que desató el proyecto incluso de parte de los aficionados, renunciaron nueve de los doce firmantes, quedando solo Real Madrid, Barcelona y Juventus sosteniendo el proyecto. El 6 de junio de 2023 se bajó también el club italiano y este sábado 7 de febrero hizo lo propio el club culé; quedando solo Florentino Pérez intentando sostener la creación de la Superliga Europea desde la Casa Blanca.

Data clave

El FC Barcelona notificó formalmente su desvinculación de la Superliga Europea este 7 de febrero.

renunciará a la presidencia para cumplir estatutos y postularse a las . La UEFA redujo una multa al club de 60 a 15 millones de euros anteriormente.

