La contradictoria frase de Simeone sobre Julián Álvarez tras sacarlo en el entretiempo: “El mejor que tenemos”

No caben dudas que la temporada de Julián Álvarez está muy lejos de ser la esperada y más aún si se compara con su propio nivel del ciclo anterior. Prácticamente irreconocible, cada vez pierde más terreno en Atlético de Madrid y los hinchas empiezan a perder la paciencia definitivamente. En ese sentido, Diego Simeone rompió el silencio y se refirió a la máxima figura del plantel.

El dato es contundente: no marca un gol desde el 9 de diciembre, es decir hace exactamente dos meses, que significa un total de 820 minutos de juego sin convertir. Como si no fuera suficiente para evidenciar su pésimo presente, el Cholo lo sacó en el entretiempo durante la derrota por 1-0 ante Real Betis, donde observó el complemento sentado desde el banco de suplentes.

Lo cierto es que, durante la conferencia de prensa protocolar al término del encuentro, el entrenador rompió el silencio sobre el delantero argentino. “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián“, sentenció en primera instancia marcando una clara y contundente postura de cara a los medios de comunicación que volvieron a insistir sobre la actualidad de La Araña.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos“, manifestó con un tono tajante enalteciendo su figura. “Esperemos que nos dé más cosas en los momentos importantes que se vienen por delante“, expresó después poniendo el foco en el futuro y alejándolo de este presente adverso.

Ya sin referirse directamente a Julián durante la rueda de prensa, el director técnico albiceleste sí se tomó unos segundos para analizar la falta de gol de los delanteros del Atlético de Madrid, que en gran parte explican este momento. “El equipo sufre ante equipos en bloque bajo, no es solo hoy. No tenemos tanta claridad para atacar“, sostuvo a modo de argumento Simeone.

Diego Simeone, entrenador argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Con un mensaje bastante parecido, esta vez hizo una gran autocrítica hacia él mismo y su grupo de trabajo que está a cargo del plantel rojiblanco. “Es un gran defecto nuestro que no lo sabemos mejorar como cuerpo técnico“, deslizó el Cholo y sorprendió a todos. “Pero trabajaremos para darle más herramientas al equipo“, completó instantes más tarde para maquillar una fuerte respuesta.

