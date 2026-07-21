Lautaro Martínez, post Final del Mundial: ”Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha”

El Toro hizo su descargo por su nula participación en la Final de la Copa del Mundo 2026.

Sin dudas el gran ausente de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se disputó en el MetLife Stadium fue Lautaro Martínez. Por cómo se dio el partido para Argentina, Lionel Scaloni no encontró momento para darle la chance de que ingresara al campo de juego y así intentar torcer la historia frente a España.

Es que si bien no estaba teniendo el Mundial que el propio Toro admitió en la previa que esperaba tener, venía de marcar de cabeza el gol de la victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra en la Semifinal que se llevó a cabo en Atlanta. Por lo que asomaba como una alternativa para, por lo menos, el complemento en Nueva Jersey.

A propósito de la derrota y de su nula participación, Lautaro Martínez, mediante un posteo de su cuenta de Instagram, hizo su descargo: ”Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”.

Por otra parte, el delantero del Inter de Milán aprovechó la publicación para agradecerle tanto a los hinchas que viajaron a los Estados Unidos como a aquellos que alentaron a la distancia: ”Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”.

La publicación de Lautaro Martínez tras la derrota de Argentina en la Final del Mundial 2026.

Los números de Lautaro Martínez en la Copa del Mundo 2026

Lautaro Martínez, en lo que fue la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, registró, en total, 313 minutos repartidos entre los partidos de Argelia de la primera jornada de la fase de grupos y la Semifinal ante Inglaterra (7 compromisos). Marcó 3 goles y de esa forma alcanzó los 40 gritos con el combinado nacional: vs. Jordania, vs. Suiza y vs. Inglaterra.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina, luego de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se volverá a presentar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre por fecha FIFA. En ese periodo, el combinado nacional podrá disputar hasta 4 partidos.

En síntesis