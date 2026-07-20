El posteo de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, tras la final del Mundial: “Callado”

El Toro no ingresó ante España a pesar de los 6 cambios que hizo Argentina y su esposa le dedicó un sentido mensaje.

Lautaro Martínez fue uno de los grandes responsables de que la Selección Argentina llegue a la final de la Copa del Mundo 2026. Esto se debe a que marcó el gol agónico frente a Inglaterra en los últimos minutos, que significó la clasificación. Sin embargo, no ingresó ante España y su esposa subió un descargo a sus redes sociales.

Lionel Scaloni realizó 6 modificaciones, 5 fueron en el tiempo regular y una más en el tiempo extra, tal como lo permite el reglamento, pero la mayoría fueron por lesiones. De esta manera, el Toro vivió todo el encuentro desde el banco de suplentes y no pudo saltar al campo de juego del MetLife Stadium para intentar dar vuelta el cotejo nuevamente.

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de su cuenta de Instagram, Agustina Gandolfo subió una publicación en forma de descargo. “Callado. Siempre respetuoso“, empezó el extenso posteo de la esposa de Lautaro Martínez. “Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento“, agregó inmediatamente.

Luego, la mendocina continuó: “Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme“.

Lautaro Martínez junto a su familia. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre“, reveló la empresaria y modelo. Además, a continuación escribió: “Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta“.

En ese sentido, redobló la apuesta y fue por más. “Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo“, aseguró Agustina. Por último, pero no menos importante, Gandolfo cerró: “Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo“.