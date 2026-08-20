La evasiva respuesta de Xabi Alonso sobre el posible fichaje de Enzo Fernández por Manchester City: “Está preparándose”

A pocos días del arranque de la Premier League, el entrenador de los Blues prefirió no hablar directamente sobre la negociación con los Citizens.

Este viernes comenzará la Premier League y el lunes llegará la hora del debut para Chelsea, que aún no resolvió su gran novela de este mercado de pases. Manchester City persiguió por largas semanas a Enzo Fernández y todavía no pudo completar su fichaje.

Aunque el elenco londinense les puso una fecha límite a los Citizens, que ya venció, en Inglaterra no descartan que el equipo hoy dirigido por Enzo Maresca vuelva a la carga por el volante argentino en los próximos días. 120 millones de libras es el precio que pretenden los Blues, o al menos hasta el ultimátum.

En ese contexto de incertidumbre sobre en qué club jugará el mediocampista en la temporada 2026-27, Xabi Alonso habló en conferencia de prensa y entregó una respuesta ambigua sobre la chance de que salga de su equipo en los próximos días.

“Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes”, comenzó el DT español.

Enzo Fernández en la pretemporada con Chelsea. (Foto: Getty)

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Y se extendió, evadiendo sobre una pregunta en relación a su posible salida: “Está entrenando muy bien y lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos están preparándose lo mejor posible para el comienzo de la Premier”.

Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, afirmó al respecto.

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