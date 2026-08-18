Fabrizio Romano adelanta otro movimiento de Manchester City por Enzo Fernández: “No me sorprendería”

A pocos días del arranque de la Premier League, los Citizens aún buscan al reemplazante de Rodri para la nueva temporada.

Enzo Fernández es uno de los grandes protagonistas de la novela del mercado de pases de la Premier League. A su regreso del Mundial 2026, al volante de la Selección Argentina se lo relacionó con gigantes del viejo continente y Manchester City es aún la opción más concreta.

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El equipo dirigido por Enzo Maresca, quien ya tuvo al mediocampista entre sus filas en su reciente paso por Chelsea, ya se contactó con los Blues e incluso recibió una fecha límite para hacer la oferta definitiva. Ese tiempo ya pasó, fue el viernes 14 de agosto, pero aún hay una ventana abierta.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en los mercados de pases de las principales ligas de Europa, señaló este martes que Manchester City no se baja para nada de la posibilidad de contar con Enzo Fernández en la temporada 2026-27.

“En el Manchester City todavía se habla de Enzo Fernández. Incluso hoy, por lo que sé, hubo conversaciones en el club sobre su situación. Por parte del jugador, su agente, Javier Pastore, ha mantenido conversaciones diarias últimamente, incluso después de la fecha límite fijada por el Chelsea”, señaló el periodista italiano.

Enzo Maresca, DT de Manchester City. (Foto: Getty)

“Por lo tanto, no me sorprendería que el Manchester City hiciera otro movimiento e intentara iniciar negociaciones por Enzo Fernández”, completó. Además, Maresca reveló en la última conferencia de prensa que el equipo aún no se bajó del mercado de pases y que tiene pendiente fichar al reemplazante de Rodri, refuerzo de Barcelona.

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Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, afirmó al respecto.

Datos clave

Enzo Fernández se mantiene como objetivo del Manchester City para la temporada 2026-27.

se mantiene como objetivo del Manchester City para la temporada 2026-27. 14 de agosto fue la fecha límite fijada por Chelsea para la oferta.

fue la fecha límite fijada por Chelsea para la oferta. Rodri dejó el Manchester City para convertirse en refuerzo del Barcelona.