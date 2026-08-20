Corinthians vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Tras el empate sin goles en Argentina, los equipos vuelven a chocar en Brasil para definir el pasaje a la próxima ronda.

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Corinthians y Rosario Central se ven las caras este jueves en el Neo Química Arena. El duelo comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y se podrá sintonizar a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.

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En el duelo de ida, en el Gigante de Arroyito, ninguno de los equipos logró gritar goles, por lo que todo quedó abierto para el choque en San Pablo. Estudiantes de La Plata, que dejó en el camino a Universidad Católica, espera en cuartos de final por el vencedor de esta llave.

Las posibles formaciones de Corinthians y Rosario Central

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Quién es el árbitro de Corinthians vs. Rosario Central

Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

Asistente 1: Lunín Torrealba (VEN).

Asistente 2: Antony García (VEN).

Cuarto árbitro: Rony Cueva (VEN).

VAR: Nicolás Gallo (COL).

AVAR: Keiner Jiménez (COL).

El cuadro de la Copa Libertadores 2026