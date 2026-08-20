La Fórmula 1 reconoció a Franco Colapinto como el líder de una estadística de la temporada 2026

A horas del reinicio de la campaña, la máxima categoría publicó una tabla con el argentino como protagonista.

Con el Gran Premio de Países Bajos, la temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará su segunda mitad este fin de semana y Alpine aspira a volver a ser competitivo. Aunque Franco Colapinto no contará con las mejoras que lleva el equipo a Zandvoort, intentará tener otro buen fin de semana para seguir sumando puntos.

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En la antesala a este nueva fecha de la temporada, las redes oficiales de la Fórmula 1 publicaron una estadística que tiene al piloto argentino como el protagonista absoluto. Es que Colapinto es el dueño de la reacción más rápida entre las largadas de toda la campaña.

“¡Reacciones relámpago de Franco! Estos son los pilotos más rápidos en la salida hasta ahora esta temporada”, reconoció la máxima categoría al expiloto de Williams, que no solo tiene el primer lugar, sino que posee 3 marcas en este Top 10.

En el Gran Premio de China, en aquella primera vuelta en la que abrió 12° y llegó a estar 6°, tuvo la reacción más rápida del año con 148 milésimas, dejando en segundo puesto a George Russell, con 160 en la Sprint de Canadá.

Horarios y cronograma del GP de Países Bajos 2026

Viernes 21 de agosto Práctica Libre 1: 07:30 hs Clasificación sprint: 11:30 hs

Sábado 22 de agosto Sprint: 07:00 hs Clasificación: 11:00 hs

Domingo 23 de agosto Carrera principal: 10:00 hs



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*Fechas y horarios correspondientes a la República Argentina.

Dónde ver EN VIVO el GP de Países Bajos 2026

Todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 se pueden ver en vivo en Argentina a través de la plataforma Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sports transmitirá ambas carreras (sprint y principal) por TV.

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