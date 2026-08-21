Carteles contra Julián Alvarez en el campo de entrenamiento de Atlético de Madrid

Los hinchas del Colchonero no perdonan que la Araña esté empecinado en salir a Barcelona en este mercado de pases.

Una de las grandes novelas del mercado de pases europeo es la que protagonizan Julián Alvarez, Atlético de Madrid, Barcelona y Arsenal. El delantero argentino fue claro y contundente al pedir salir del Colchonero, el conjunto madrileño no quiere saber nada con eso, mientras que los catalanes siguen a la espera de una resolución y los ingleses habrían sido rechazados en las últimas horas.

Julián Alvarez está decidido a jugar en Barcelona, pero Atlético de Madrid se muestra inflexible y ya dejó en claro más de una vez que al Culé solamente se va por la cláusula de salida, que es de 500 millones de euros. La cifra es simbólica y hasta ficticia, ya que fue la que se estableció para evitar negociar por él.

La situación es incómoda para todos, pero quienes se sintieron más dolidos con todo esto fueron los hinchas de Atlético de Madrid que ya se expresaron de distintas maneras. La más reciente fue la de poner cartelería en las inmediaciones de la ciudad deportiva ubicada en Majadahonda.

Este viernes por la mañana aparecieron dos carteles claros: el primero bien explícito: “Julián fuera”, mientras que el otro era un juego con los carteles de tránsito y señalaba “prohibido 19”, el clásico número que utiliza la Araña. Lo que queda claro es que la relación está rota y muy difícilmente pueda recomponerse, al menos en un corto plazo.

Los carteles contra Julián

Así amaneció la ciudad deportiva de Atlético de Madrid. (Foto: @Atletiuniverse).

Carteles contra Julián en la ciudad deportiva de Atlético de Madrid. (Foto: @Atletiuniverse).

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Julián rechazó al Arsenal

Atlético de Madrid no se mostró inflexible a una salida de Julián Alvarez, de hecho aceptaron negociar con Arsenal, pero la Araña habría declinado la posibilidad ya que su deseo es salir a Barcelona. Mientras tanto, los hinchas del Colchonero ya lo insultaron el pasado miércoles ante Málaga -Julián no fue convocado- y habrá que ver qué sucede el próximo domingo en el duelo ante Villarreal.

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