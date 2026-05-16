Chelsea vs. Manchester City EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ Premium por la final del FA Cup 2026: minuto a minuto

Este sábado 16 de mayo, se enfrentan Chelsea y Manchester City por la final de la FA Cup en Wembley Stadium. El encuentro comienza a las 11:00 horas (Argentina) y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium. Además, el árbitro es Darren England y en el VAR está Peter Bankes.
Chelsea vs. Manchester City: minuto a minuto
La formación de Chelsea vs. Manchester City
Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Marc Cucurella; João Pedro. DT: Calum McFarlane.
La formación de Manchester City vs. Chelsea
James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Omar Marmoush, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
La terna arbitral de Chelsea vs. Manchester City
- Árbitro: Darren England
- Asistente 1: Tim Wood
- Asistente 2: Akil Howson
- Cuarto árbitro: Sam Barrot
- VAR: Peter Banks
- AVAR: Nick Hopton
Darren England, el árbitro de Chelsea – Manchester City. (Stu Forster/Getty Images)
Chelsea vs. Manchester City: horario país por país
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 horas
- Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST): 10:00 horas
- Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST): 09:00 horas
- México y Estados Unidos (Montaña-MST): 08:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico-PST): 07:00 horas
¿Qué canal pasa Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup?
Desde las 11:00 (Argentina), ESPN transmitirá el partido y lo hará a través de los siguientes canales:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
También podrá observarse de manera online por Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece ESPN, o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, DGo y Cablevisión Flow.