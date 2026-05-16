Chelsea vs. Manchester City EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ Premium por la final del FA Cup 2026: minuto a minuto

En Wembley se define a uno de los campeones de Inglaterra, donde Chelsea y Manchester City paralizan al país. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este sábado 16 de mayo, se enfrentan Chelsea y Manchester City por la final de la FA Cup en Wembley Stadium. El encuentro comienza a las 11:00 horas (Argentina) y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium. Además, el árbitro es Darren England y en el VAR está Peter Bankes.

Chelsea vs. Manchester City: minuto a minuto

La formación de Chelsea vs. Manchester City

Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Marc Cucurella; João Pedro. DT: Calum McFarlane.

La formación de Manchester City vs. Chelsea

James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Omar Marmoush, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

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La terna arbitral de Chelsea vs. Manchester City

Árbitro: Darren England

Asistente 1: Tim Wood

Asistente 2: Akil Howson

Cuarto árbitro: Sam Barrot

VAR: Peter Banks

AVAR: Nick Hopton

Darren England, el árbitro de Chelsea – Manchester City. (Stu Forster/Getty Images)

Chelsea vs. Manchester City: horario país por país

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 horas

Chile, Bolivia Venezuela y Estados Unidos (Este-EST): 10:00 horas

Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST): 09:00 horas

México y Estados Unidos (Montaña-MST): 08:00 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST): 07:00 horas

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¿Qué canal pasa Chelsea vs. Manchester City por la FA Cup?

Desde las 11:00 (Argentina), ESPN transmitirá el partido y lo hará a través de los siguientes canales:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

También podrá observarse de manera online por Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece ESPN, o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, DGo y Cablevisión Flow.