El equipo culé presentó una primera oferta cercana a los 100 millones de euros y confiarían en que el ex emblema colchonero pueda resultar determinante en la novela.

En España no deja de crecer la novela alrededor del posible pase de Julián Álvarez de Atlético Madrid a Barcelona. En las últimas horas, el club catalán dio el primer paso formal y presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros. Sin embargo, según reveló el periodista Fabrizio Romano, en el conjunto colchonero no cayó bien el movimiento y la propuesta será rechazada. En medio de toda esa tensión, apareció un nombre que, según informan desde Europa, podría ganar un peso determinante en la negociación: Juanma López.

Juan Manuel López, nacido en Madrid en 1969, fue un marcador central que construyó gran parte de su carrera en el conjuto colchonero. Allí disputó 11 temporadas y formó parte de uno de los planteles más recordados de la institución: el equipo que conquistó el histórico Doblete de 1996 al quedarse con LaLiga y la Copa del Rey en la misma temporada.

Además de su recorrido en clubes, también tuvo protagonismo con la selección española. Fue campeón olímpico en Barcelona 1992, donde obtuvo la medalla dorada representando a España y terminó consolidándose como uno de los defensores importantes del fútbol español de aquella generación.

Barcelona insiste por Julián Álvarez.

Ahora, según reveló el diario español Mundo Deportivo, Juanma López participó de una reunión que mantuvieron Deco y el entorno de Julián Álvarez en un hotel de Barcelona. Del encuentro también formaron parte Fernando Hidalgo, agente de la Araña, pero la presencia del ex defensor fue la que más llamó la atención. Es que en el Barcelona creen que su histórica relación con el Atlético puede transformarse en una pieza importante para intentar destrabar una negociación compleja.

Ya retirado desde 2001, Juanma López se reinventó como representante y construyó una fuerte presencia dentro del mercado europeo. Entre los futbolistas que integran o integraron su cartera aparecen nombres importantes como Dani Olmo, Álvaro Morata, Joan García y Nacho Fernández. Justamente ese peso dentro del fútbol español y sus vínculos con el Atlético son los que en Barcelona consideran fundamentales para acercar posiciones por Julián Álvarez.

Publicidad

Juanma López en su etapa como jugador (Marca).

Mientras tanto, la Araña continúa enfocada en el próximo desafío con Argentina que debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio. Pero en paralelo, el interés del Barcelona ya encendió una de las grandes novelas del mercado europeo incluso antes del inicio de la Copa del Mundo, fecha para la cual desearían tener cerrada la llegada del argentino.

Datos clave

El club Barcelona presentó una oferta formal de 100 millones de euros por Julián Álvarez.

presentó una oferta formal de 100 millones de euros por Julián Álvarez. El exjugador Juanma López participó de una reunión clave para mediar en la transferencia.

participó de una reunión clave para mediar en la transferencia. El delantero Julián Álvarez se prepara para el debut de Argentina en el Mundial 2026.