Christian Eriksen se desplomó jugando con Dinamarca y se suspendió su amistoso contra Ucrania

El mediocampista cayó al césped a los 63 minutos y generó un clima de máxima preocupación que revivió el dramático episodio que sufrió durante la Eurocopa 2021.

El amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania quedó en segundo plano luego del dramático momento que protagonizó Christian Eriksen en pleno partido. Cuando transcurrían 63 minutos y el conjunto danés se imponía 2-1, el mediocampista se tomó el pecho y cayó repentinamente sobre el césped, generando una inmediata reacción de alarma tanto dentro como fuera del estadio.

La escena paralizó por completo el encuentro y llevó a que las autoridades decidieran suspender definitivamente el amistoso. Al darse cuenta de la situación, jugadores de ambos equipos pidieron asistencia médica de manera desesperada mientras el silencio se apoderaba de las tribunas.

La gravedad del momento llevó a que las autoridades decidieran suspender definitivamente el encuentro. Afortunadamente, y a diferencia de aquel episodio sufrido frente a Finlandia hace cinco años, Eriksen recuperó el conocimiento rápidamente tras la intervención de los médicos y logró abandonar el campo por sus propios medios.

Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZeYBowC96y — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Minutos más tarde, la propia Federación Danesa llevó tranquilidad mediante un comunicado oficial publicado en redes sociales: “Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, informaron desde la entidad.

Pese a todavía no haber confirmación, tod indicaría que el inconveniente habría estado relacionado con el desfibrilador implantable que el futbolista lleva desde el paro cardíaco sufrido en 2021 y que le permitió volver a competir profesionalmente.

Publicidad

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

El antecedente que conmocionó al mundo en la Eurocopa 2021

La preocupación alrededor de Eriksen tiene una explicación inevitable. El 12 de junio de 2021, durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, el futbolista sufrió un paro cardíaco súbito y se desplomó sobre el césped sin haber recibido contacto alguno. Aquella escena recorrió el mundo entero y generó uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del fútbol.

La rápida reacción de sus compañeros, especialmente Simon Kjaer, junto con la inmediata intervención del cuerpo médico, resultó decisiva para salvarle la vida. Eriksen recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y la utilización de un desfibrilador antes de ser trasladado de urgencia al hospital, donde posteriormente le implantaron un desfibrilador cardioversor implantable.

Publicidad

Contra todos los pronósticos iniciales, el danés consiguió volver a jugar al máximo nivel profesional. Primero lo hizo en Brentford y luego regresó a la elite europea con Manchester United, manteniéndose activo hasta su reciente llegada al Wolfsburgo. Por eso, la imagen de este nuevo desplome volvió a generar una enorme conmoción, aunque esta vez, afortunadamente, el desenlace fue mucho menos grave.