Cuti Romero y sus chances de jugar en Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: “Lo más importante es que en la resonancia no se vio lesión”

El defensor hizo fútbol con el equipo por primera vez desde el partido contra Austria. Un especialista explica la recuperación del defensor para los 16avos.

La pechera es una noticia en sí misma. La pelota en los pies de Cristian Romero es la evidencia necesaria para comprender que el defensor se alista para estar en cancha ante Cabo Verde, el próximo viernes, por los 16avos de final del Mundial. Faltan más de 48 horas todavía, pero es una gran noticia que el Cuti ya esté pisando el césped, luego de días de kinesiología y gimnasio para recuperar la rodilla. Dependerá entonces de Lionel Scaloni si el defensor está listo para regresar.

Romero volvió a entrenarse con el equipo. Foto AFA.

En el inicio del segundo tiempo ante Austria, con el partido 1-0, el central chocó con Marcel Sabitzer, golpeando su rodilla derecha, la misma que se había lesionado en la previa del Mundial jugando para el Tottenham, en el mes de abril. En aquel entonces, enfrentando a Sunderland, el Cuti abandonó la cancha llorando tras chocar con su propio arquero.

Romero no volvió a jugar en Inglaterra, comenzó la recuperación pensando en la Selección y, luego -tras casi dos meses- de sumar minutos en los amistosos con Honduras e Islandia, arrancó con Argelia sin problemas.

Pero contra Austria, su salida generó incertidumbre pensando en el futuro y ante Jordania Nicolás Otamendi directamente ocupó su lugar. Sin embargo, los estudios no arrojaron signos de lesión y para el partido con Cabo Verde habrán pasado ya 11 días. ¿Cómo estará el Cuti para salir a la cancha en un partido definitorio como el de Cabo Verde?

Cuti a la cancha

“Los esguinces pueden ser de grado 1, 2 o 3. Es una lesión que lleva de tres a cuatro semanas aproximadamente para que un jugador pueda jugar, y lo que ocurrió acá es que se volvió a resentir por el golpe”, explica Mariano de Alzáa, kinesiólogo del Fleni Escobar, osteópata, especialista en columna y lesiones deportivas y profesor de educación física.

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El Cuti tras el golpe con Sabitzer. Captura de video.

“Es un ligamento (el colateral medial) que tiene que estar muy bien, muy fuerte, porque se puede resentir, sobre todo en un deporte como el fútbol, que es de mucho choque y tiene mucha rotación de rodilla, tanto para un lado como para el otro, de giros. Un jugador como Romero que tiene que mostrar que es una pared, no lo puede pasar nadie, cuando va a trabar la pelota, es muy importante que el ligamento no chille”. Es importante destacar que ambas lesiones se dieron por golpes.

En la práctica de este martes, a la vista de la prensa que pudo ingresar al entrenamiento, el Cuti se puso una de las pecheras. Pero Scaloni se guardó el equipo titular para la parte de la práctica que se realizó a puertas cerradas.

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“Seguramente el cuerpo técnico y el cuerpo médico lo están probando, sobre todo con las descargas, los cambios de dirección, trabajando la fuerza, mucha kinesiología, fisioterapia, también es muy importante la osteopatía para alinear los miembros inferiores. Otro tratamiento puede ser con ondas de choque, llamado MEP, que significa microelectrólisis percutánea, que ayuda a regenerar el tejido y también masaje cyriax, que es un masaje transversal profundo que aumenta el umbral del dolor y así el paciente no lo siente tanto”, detalla De Alzáa sobre las técnicas que se utilizan habitualmente para este tipo de dolencias.

La última variante será la de infiltrarlo para que pueda estar sin problemas en el partido. “Por la importancia del jugador y por estar en una fase en la que el que pierde se vuelve, calculo que si no llega del todo bien, creo que se podría jugar a infiltrarlo, pero es mi teoría“. Y agrega: “Lo más importante es que en la resonancia no hay lesión, está el impacto en el tejido, pero si siente algún dolorcito, seguramente para el viernes va a llegar”.

“Los defensores están más expuestos a una fricción más intensa que otros jugadores de campo. Aunque es verdad que a un delantero pueden pegarle más patadas”, analiza. El riesgo de volver a lesionarse dependerá más de ese roce con los volantes y delanteros de Cabo Verde.

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-¿Pierde mucho un jugador como el Cuti por estar diez días sin jugar?

-Con estos diez días que estuvo entrenando con menos exigencia, no pierde nada. No pierde la capacidad deportiva ni aeróbica. Él tiene mucho temperamento y mucha fortaleza mental. Un jugador de su estilo va a salir a jugar, a ganar sí o sí, no va a salir a especular ni nada, con el cuchillo entre los dientes porque entiende que puede ser el último partido del Mundial.

El Cuti seguramente querrá estar ante Cabo Verde. Su regreso parece casi cantado.

Datos clave

Cristian Romero se lesionó el 12 de abril jugando para el Tottenham y ante el Sunderland (0-1). Fue reemplazado a los 70 minutos.

Volvió a jugar ante Honduras el 6/6 (29 minutos) y el 9/6 ante Islandia (43 minutos).

Se lesionó a los 11 minutos del segundo tiempo del partido ante Austria, el 22/6.

El partido con Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio a las 19.