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Cuti Romero tras meter a Argentina en la Semifinal del Mundial 2026: ”No somos conscientes de lo que estamos logrando”

El defensor de la Selección Argentina remarcó el proceso bajo el mando de Lionel Scaloni.

Cristian Romero resaltó el trabajo de la Selección Argentina al haber clasificado por segunda vez consecutiva a una Semifinal de la Copa Mundial.
© Getty ImagesCristian Romero resaltó el trabajo de la Selección Argentina al haber clasificado por segunda vez consecutiva a una Semifinal de la Copa Mundial.

Cristian Romero está siendo uno de los puntos rescatables de la Selección Argentina en una Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en la que le está costando en cuanto al funcionamiento, pero en la que, aún sin brillo, gana, sigue adelante y está a tan solo dos partidos de volver a levantar el trofeo que ya alzó en Qatar 2022.

Justamente el Cuti, luego de lo que fue el triunfo sobre Suiza por 3 a 1 (con tantos de Alexis Mac Allister en el primer tiempo y de Julián Alvarez y Lautaro Martínez en el complemento del alargue), se refirió al respecto en la zona mixta del estadio de Kansas City.

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“No somos conscientes de lo que estamos logrando. Tengo un orgullo enorme de formar parte de esta selección. A veces no jugamos bien, pero entregamos el corazón contra quien sea y lo que venga”, destactó el zaguero del combinado albiceleste, que fue clave en la victoria de los Octavos de Final frente a Egipto al marcar el primero de la épica remontada.

Por otro lado, celebró el hecho de que los delanteros vuelvan a convertir: “Contento que se les de el gol a Julián y a Lautaro. Estamos contentos. Espero que todos se identifiquen con nosotros. Nos metimos entre los cuatro mejores, no nos conformamos y queremos más”.

Argentina venció 3 a 1 a Suiza en los Cuartos de Final del Mundial 2026. Getty Images.

Argentina venció 3 a 1 a Suiza en los Cuartos de Final del Mundial 2026. Getty Images.

Para cerrar, el Cuti, que conoce bien a los jugadores ingleses, puesto que los enfrentó en las últimas temporadas en la Premier League, opinó sobre el cruce por la Semifinal ante el elenco británico: “El partido ante Inglaterra va a ser durísimo como todos los rivales. Nos espera un partido muy difícil ante un buen rival”.

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La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni, luego de desplazar de su camino a Suiza, se medirá a los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, que en su turno eliminaron a Noruega, este miércoles 15 de julio en Atlanta.

En síntesis

  • Argentina venció 3-1 a Suiza con goles de Mac Allister, Álvarez y Martínez.
  • Cristian Romero jugará la semifinal del Mundial 2026 ante la selección de Inglaterra.
  • Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron en el alargue del partido en Kansas City.
Germán Carrara
Germán Carrara
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