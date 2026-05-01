Días después de cumplir 40 años, Manuel Neuer negocia su renovación con Bayern Múnch

Desde su llegada al Bayern Múnich, a comienzos de la temporada 2011/12, Manuel Neuer se ha convertido en una verdadera leyenda. Tanto del fútbol mundial como del club alemán, con el cual registra ya 596 partidos oficiales, los cuales lo ubican como el quinto futbolista con más encuentros disputados para los bávaros, sólo por detrás de Gerd Müller (613), Oliver Kahn (632), Sepp Maier (709) y el mismísimo Thomas Müller (756). Y Manuel Neuer quiere seguir.

A sus 40 años, los cuales cumplió a finales del mes de marzo, Neuer finaliza su vínculo con Bayern Múnich en el cierre de esta temporada, pero desde Alemania reportan que ya se encuentra negociando su renovación. “Bayern le ofrece un nuevo trato hasta 2027 y su agente, Thomas Kroth, estuvo hoy en el club”, destacaron tanto BILD como Sky Sports, las dos fuentes más confiables.

Manuel Neuer negocia para extender su contrato en Bayern Múnich. (Getty)

La situación actual indica que se están evaluando números, cifras y detalles del contrato. Y, aunque de momento no se haya llegado a un acuerdo, se espera que finalmente Neuer ponga el gancho y siga una temporada más en el club bávaro, del cual es capitán y con el cual va por el triplete. Ya ganó la Bundesliga, está en la final de la Copa de Alemania y semifinal de Champions League.

El único detalle que llama la atención de los reportes de los medios alemanes es que a Neuer se le habría informado que el club intentará darle un rol más protagónico a Jonas Urbig (22), el arquero suplente que esta temporada jugó 11 partidos de Bundesliga, 3 de Champions y otros tantos en la Copa de Alemania.

Bayern Múnich advirtió a Neuer que Urbig tendrá más protagonismo en la 26/27. (Getty)

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Los números de Neuer en Bayern Múnich

En este mismo artículo destacamos que Manuel Neuer está a cuatro partidos de los 600 juegos oficiales como futbolista del Bayern Múnich, y la próxima temporada podría superar tanto a Gerd Müller como a Oliver Kahn en la tabla histórica.

En estos quince años con los bávaros, Manuel Neuer ha sido fundamental para la conquista de 32 títulos con el club. Eso incluye 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes y 13 Bundesligas, entre otras conquistas.

Neuer, uno de los arqueros de todos los tiempos. (Getty)

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Y claro, en este tiempo revolucionó la forma en que se ataja y es un nombre imposible de obviar en la conversación sobre el mejor arquero de todos los tiempos.

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