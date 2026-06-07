Franco Colapinto, frustrado tras el GP de Mónaco de la Fórmula 1: “No salió nada”

El argentino no redondeó un desempeño positivo en Mónaco. Luego de la carrera, explicó los motivos de su decimoquinto puesto.

No fue el mejor fin de semana para Franco Colapinto en la presente temporada de la Fórmula 1. Es que, luego de actuaciones para el recuerdo, el piloto argentino de 23 años de edad no tuvo sonrisas en el Gran Premio de Mónaco. Por el contrario, tuvo que conformarse con una pálida decimoquinta colocación que lo dejó frustrado.

Tras largar 14, el hombre de Alpine tuvo varios incidentes, los cuales incluyeron una penalización, una demora de sus mecánicos en boxes y un toque con Carlos Sainz sobre el final. Como consecuencia de este cóctel explosivo, el ex corredor de Williams fue el último de los competidores que vieron la bandera a cuadros en Mónaco.

Así las cosas, una vez culminada la carrera, Colapinto brindó declaraciones. Y, en las mismas, no solamente exteriorizó toda su tristeza por el resultado y por no haber sumado puntos, algo que sí había hecho en las carreras previas: además, explicó los motivos por los cuales no logró finiquitar un desempeño favorable en Mónaco.

“Fue una carrera larga, muy frustrante, no salió nada. Es imposible pasar. Paramos temprano y perdimos dos puestos. Después no paró nadie, cambiaron gomas con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, que me hizo chocar con Nico Hulkenberg. Después choqué a Carlos Sainz que venía lento”, comenzó señalando.

Franco Colapinto en acción. (Foto: Getty)

“La verdad que fue una carrera muy frustrante, un fin de semana complicado. No aprovechamos las oportunidades y da un poco de bronca. Era un fin de semana especial en Mónaco. Terminó siendo una carrera muy aburrida, una pena. Hay que reveer cosas y entender el por qué de algunas situaciones”, continuó manifestando.

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“Teníamos buen ritmo, pero la bandera roja me hizo perder más tiempo”, profundizó sobre las complicaciones que transitó durante el Gran Premio de Mónaco. Y, por último, se refirió a los motivos por los cuales sufrió una compleja penalización: “Es algo del sistema, no algo nuestro. Hay muchos pasos en la calle de boxes, capaz es por eso”.

Barcelona, la próxima prueba para Colapinto

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. El mismo comenzará a ver acción, con sus prácticas libres, el próximo viernes 12 de junio. Por su parte, la carrera principal será el domingo 14 de junio. Es decir que los pilotos y las escuderías ya deberán empezar a planificar ese fin de semana.

No es un detalle menor que, el rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña cumplirá su edición número 36 de manera consecutiva dentro de la Fórmula 1, desde lo que fue su inauguración allá por 1991. De todas maneras, tras la renovación de su contrato con la Formula One Management, este circuito albergará la competición en años alternos: 2028, 2030 y 2032.

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