Manuel Neuer jugará el Mundial con Alemania con 40 años, pese a que se retiró en 2024

El arquero desistió de la selección hace dos años, pero Julian Nagelsmann lo convenció y será titular en su quinta Copa del Mundo.

Manuel Neuer es uno de los mejores arqueros de toda la historia, sino el más destacado de todos ellos, lo que está fuera de discusión. Pero esta vez es noticia ya que se reveló que jugará la Copa del Mundo 2026, tras ser incluido en la prelista de 55 futbolistas de la Selección de Alemania. En ese contexto, se dio a conocer una novedad que sorprendió a todos en el ambiente.

Cabe recordar que en 2024 se había retirado de jugar para su país, por lo que los últimos dos años dejó vacante el arco que cuidó durante más de 15 años consecutivos y con un total de 124 partidos atajados. Sin embargo, se dejó de lado dicho panorama y volverá a representar a su nación durante el inminente Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Manuel Neuer, histórico arquero de la Selección de Alemania. (Getty Images)

Lo cierto es que, con 40 años y tras llegar a un acuerdo con Julian Nagelsmann y Rudi Voller, Neuer irá a la Copa del Mundo 2026. No solo eso que ya se sabe desde hace varias horas, sino que además ahora se reveló que será el arquero titular de Alemania. Esta inesperada noticia sacudió al mundo del fútbol, al darse a conocer tras su pacto con el entrenador y con el director de la DFB.

Así las cosas, el mítico guardameta jugará su quinto Mundial, siendo el cuarto futbolista con más participaciones solo por detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa que llegarán a la sexta. Con este contexto, Manuel podría reaparecer el 31 de mayo ante Finlandia en Maguncia o el 6 de junio contra Estados Unidos en el encuentro disputado en Chicago.

Manuel Neuer, histórico arquero de la Selección de Alemania. (Getty Images)

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El oriundo de Gelsenkirchen sorprendió a Nagelsmann por su nivel en la actualidad. Vale resaltar que el DT anunciará la lista de convocados definitiva el próximo jueves 21 de mayo, donde ya se puede anticipar que dirá presente el hombre de Bayern Múnich. El principal afectado es Oliver Baumann, que regresará al banco de suplentes tras ser el arquero titular en este último tiempo.

Neuer renovará contrato en Bayern Múnich

Manuel Neuer, que está cerca de alcanzar los 600 partidos con Bayern Múnich, habría acordado tener un rol un tanto menos protagónico en la temporada 2026/27, en pos de darle lugar a Jonas Urbig (22), quien ha tenido buenas actuaciones cuando le tocó ser el guardián de un arco que ha sabido tener a Sepp Maier, Oliver Khan y el propio Manuel Neuer, referentes absolutos de la institución.

Manuel Neuer, histórico arquero de la Selección de Alemania. (Getty Images)

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