Gabriel Rojas será refuerzo de Cruzeiro: cuántos millones recibe Racing

El lateral izquierdo deja la Academia tras más de 3 años y en buen nivel, que le permitió debutar en la Selección Argentina en marzo.

En las últimas horas se confirmó que Gabriel Rojas es vendido a Cruzeiro en este mercado de pases, por lo que dejará el fútbol argentino y su próximo destino es Brasil. De esta manera, Racing se desprende del lateral izquierdo de magnífica actualidad y que hasta llegó a debutar en la Selección Argentina hace dos meses y medio, a raíz de su buen nivel en un puesto que escasean opciones.

El nacido el 22 de junio de 1997 en Burzaco, había arribado a la Academia en 2023 por un desembolso de 2,5 millones de dólares por el 100% de la ficha, con destino hacia las arcas financieras de Querétaro. Después de poco más de 3 años, el defensor de 28 años termina su estadía en el conjunto de Avellaneda y emigra a Belo Horizonte, en lo que será un nuevo desafío en su carrera.

Gabriel Rojas, durante su estadía en Racing. (Getty Images)

Lo cierto es que, según se dio a conocer en las últimas horas, Rojas es nuevo refuerzo de Cruzeiro. A cambio de quedarse con el pase del defensor, Racing recibirá 6 millones de dólares netos, en una operación que refuerza notablemente la economía del club. Gabriel era el principal objetivo de Cruzeiro y es por eso que decidió realizar una inversión tan importante por el lateral.

Una vez que se crucen los papeles entre las instituciones para sellar el acuerdo verbal alcanzado entre las partes, el marcador de punta firmará un convenio a largo plazo, es decir que tendrá un contrato hasta el 31 de diciembre de 2029. De esta manera, La Bestia Negra tendrá a su flamante incorporación de cara al segundo semestre, que será presentado en los próximos días.

Gabriel Rojas, durante su estadía en Racing. (Getty Images)

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El surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo y con pasado en Peñarol y Querétaro, tuvo su debut en la Selección Argentina el pasado 27 de marzo. En aquella fecha, Rojas disputó 21 minutos en el amistoso ante Mauritania llevado a cabo en La Bombonera, en el que el combinado nacional se impuso con claridad en la última fecha FIFA en el país antes del Mundial 2026.

Desde su llegada en 2023 hasta el último día que representó a la Academia, Gabriel jugó un total de 141 partidos oficiales con la camiseta de Racing. En ese lapso de tiempo, convirtió 5 goles, repartió 23 asistencias, acumuló 19 tarjetas amarillas y sufrió una expulsión. Además, en lo colectivo ganó 2 títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. (Getty Images)

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