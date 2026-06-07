Boca hoy: la recomendación a Zeballos, el posteo de Aranda y Más

A la espera de resolver el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, la dirigencia de Boca trabaja en el mercado de pases a la espera de ofertas por posibles salidas. Además, Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina y mostró su felicidad en redes sociales.

Lavezzi le recomendó a Zeballos que se vaya a Napoli

En Boca saben muy bien que Exequiel Zeballos podría marcharse en este mercado de pases. Desde el club esperan una oferta importante por el Changuito y uno de los clubes en los que suena con más fuerza es Napoli. Los italianos tuvieron una temporada correcta, pero buscan reforzar el ataque y el delantero del Xeneieze podría ser una buena alternativa.

Quien le recomendó a Napoli que vaya por Exequiel Zeballos es Ezequiel Lavezzi, el ex atacante de la Selección Argentina que brilló en el elenco del sur de Italia. En diálogo con Spazio Napoli, el Pocho afirmó: “Entre los jugadores argentinos que me gustan, podría ser Zeballos o Thiago Almada, que ahora está jugando el Mundial. Me parece un jugador extraordinario”.

Tomás Aranda celebró su debut en la Selección

En la victoria de la Selección Argentina ante la Selección de Honduras por 2 a 0 en un amistoso previo al Mundial 2026, Lionel Scaloni le dio minutos a Tomás Aranda, por lo que de esta manera hizo su debut absoluto con la mayor con tan solo 19 años.

Luego de esto, el volante de Boca publicó un posteo en sus redes sociales, en el que mostró su felicidad por este logro en su carrera. “Con orgullo me toca debutar en esta selección soñada. Gracias a todos los que confían en mí”, tiró junto a fotos suyas en el partido.

O’Higgins confirmó que recibirá a Boca en su estadio por la Copa Sudamericana

Luego de varios días de incertidumbre, declaraciones cruzadas y gestiones ante Conmebol, Boca finalmente ya sabe dónde deberá enfrentar a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno confirmó oficialmente que hará de local en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, recinto con capacidad para poco más de 14 mil espectadores, pese a las dudas que existían por el aforo mínimo exigido por el organismo sudamericano.

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La decisión no era un detalle menor. Según el reglamento del organismo sudamericano, para los cruces eliminatorios se exige un estadio con un aforo mínimo de 20 mil personas, motivo por el cual en Chile existían dudas concretas sobre si O’Higgins iba a poder jugar la serie en su cancha o tendría que mudarse a otra ciudad.