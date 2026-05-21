Con el regreso de Manuel Neuer, Alemania confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial

Será la quinta participación en una Copa del Mundo para el arquero de 40 años. Bayern Munich, flamante campeón de la Bundesliga, fue el equipo con mayor aporte a la nómina.

La Selección de Alemania dio a conocer este jueves su lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con el regreso de Manuel Neuer, arquero de 40 años que había dicho adiós al seleccionado en 2024, como nota saliente.

Para el inagotable custodio de la valla del Bayern Munich, con el que viene de coronarse campeón de la Bundesliga, será la quinta participación en una Copa del Mundo. Además de haber sido campeón en Brasil 2014, disputó las ediciones de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Entre las figuras del seleccionado alemán convocadas por el entrenador Julian Nagelsmann destacan más jugadores del Bayern como Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Jamal Musiala; además de Florian Wirtz, que brilló en Bayer Leverkusen pero no terminó de adaptarse a la disciplina de Liverpool en la presente temporada.

También hay apuesta por el talento joven con las inclusión de Lennart Karl, joya de 18 años del Bayern Munich; y entre las sorpresas destacan los nombres de Angelo Stiller de Stuttgart y Maximilian Beier, de Borussia Dortmund. Como ausencias importantes dentro de la convocatoria puede mencionarse a Robert Andrich, Jonathan Burkardt, Niclas Füllkrug y Karim Adeyemi.

La lista completa de Alemania

ARQUEROS: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel.

DEFENSORES: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

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MEDIOCAMPISTAS: Leon Goretzka, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Pascal Groß.

DELANTEROS: Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Deniz Undav, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Leroy Sané.

El grupo de Alemania en el Mundial

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón de la Copa del Mundo, compartirá el Grupo E con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, una de las cenicientas que tiene el certamen. Su estreno será el domingo 14 de junio midiéndose al representativo de la Concacaf en Houston.

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