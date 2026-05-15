Manuel Neuer definió su futuro con Bayern Múnich mientras espera la lista definitiva de Alemania para el Mundial 2026

Neuer, que apareció sorpresivamente en los preseleccionados por Julian Nagelsmann por primera vez desde la Eurocopa 2024, cerró un nuevo acuerdo con el club bávaro.

Tras ser noticia por aparecer entre los 55 nombres que Julian Nagelsmann preseleccionó para el Mundial 2026, Manuel Neuer vuelve a aparecer en los tabloides este viernes, al confirmarse su continuidad con el Bayern Múnich hasta 2027.

El arquero alemán, de ya 40 años, y que para una gran mayoría de los fanáticos es el mejor de todos los tiempos en su posición, firmó una extensión con el club bávaro, con el cual viene de consagrarse campeón de la Bundesliga y de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League en la presente temporada.

Manuel Neuer seguirá una temporada más en Bayern Múnich. (Getty)

Neuer, que está cerca de alcanzar los 600 partidos con el club bávaro, habría acordado tener un rol un tanto menos protagónico en la temporada 2026/27, en pos de darle lugar a Jonas Urbig (22), quien ha tenido buenas actuaciones cuando le tocó ser el guardián de un arco que ha sabido tener a Sepp Maier, Oliver Khan y el propio Manuel Neuer, referentes absolutos de la institución.

A su vez, este viernes también se confirmó la continuidad por una temporada más de Sven Ülreich (37), en su caso, como tercer arquero de primer equipo del Bayern Múnich para la 2026/27.

Cumplió 40 años en marzo, pero Neuer seguirá atajando en Bayern Múnich. (Getty)

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Neuer podría ir al Mundial con Alemania tras dos años fuera de la Selección

Manuel Neuer disputó la Eurocopa 2024 con Alemania, y luego de caer en cuartos de final contra España, tomó la decisión de retirarse del fútbol de selecciones. Sin embargo, su nombre apareció en la lista de 55 jugadores que Julian Nagelsmann preseleccionó para la Copa del Mundo.

Con 124 partidos oficiales bajo los tres palos de Die Mannschaft y una Copa del Mundo en su palmarés, Manuel Neuer sigue siendo una garantía bajo los tres palos, algo que parece que Nagelsmann no ha encontrado con los arqueros que probó en este tiempo: Baumann, Nubel y hasta el propio Urbig.

La EURO 2024 había sido el último torneo de Neuer como guardián de Alemania. (Getty)

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El próximo 21 de mayo se espera la lista definitiva de Alemania, donde se conocerá si finalmente Manuel Neuer tiene un Last Dance con la selección nacional en el Mundial 2026.

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