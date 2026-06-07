Cómo estará conformado el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena en Boca

Con viejos conocidos y un posible reencuentro desde el Predio, el DT ya tiene definido gran parte del grupo de trabajo que lo acompañará en su segundo ciclo en el Xeneize.

Rodolfo Arruabarrena será el nuevo entrenador de Boca y comenzará en los próximos días su segundo ciclo al frente del club con contrato hasta diciembre de 2027, en línea con el final del actual mandato de Juan Román Riquelme. Y, tal como ocurrió durante su primera etapa, el Vasco no llegará solo: estará acompañado por un grupo de trabajo integrado por nombres de extrema confianza y con pasado dentro del mundo xeneize.

Ante la idea de que el DT llegue al país entre viernes y sábado, la intención en el club es que tanto él como su cuerpo técnico ya se encuentren trabajando en Ezeiza antes del inicio de la pretemporada, pautado para el próximo 18 de junio. Bajo ese contexto, en Boca empiezan a delinear también el regreso de caras conocidas.

Los dos nombres confirmados que acompañarán al Vasco son Diego Markic como ayudante de campo y Gustavo Roberti en la preparación física. Ambos ya trabajaron junto a Arruabarrena en su primer paso por Boca entre 2014 y 2016, además de acompañarlo posteriormente en sus experiencias por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto.

Markic mantiene un vínculo estrecho con el entrenador y también con el club desde aquella etapa. De hecho, todavía conserva referencias de su paso por Boca en sus redes sociales, algo que refleja el apego que quedó de aquel ciclo que terminó con la conquista del torneo local y la Copa Argentina 2015.

Arruabarrena junto con Diego Markic durante su primer ciclo en Boca (Captura redes sociales).

El nombre que podría sumarse desde Boca Predio

Además de los colaboradores históricos del Vasco, hay otro nombre que aparece como una posibilidad concreta dentro del nuevo armado: Mauro Navas. El actual entrenador de la Novena División de Boca Predio ya trabajó junto a Arruabarrena durante su primer ciclo en el club y también lo acompañó posteriormente en Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos.

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Lo cierto hasta el momento es que su presencia diaria en Ezeiza y el vínculo de confianza que mantiene con el DT lo posicionan como una alternativa firme para integrarse al nuevo grupo de trabajo. Aún no está definido si dejará definitivamente las Inferiores o si continuará ligado a la estructura juvenil.

Navas llegó originalmente al club durante la coordinación de Coqui Raffo y siempre estuvo identificado con un perfil formador. Incluso, en distintas entrevistas supo definirse como “un docente” de los juveniles y reconoció la influencia futbolística de César Luis Menotti y Ángel Cappa.

De esta manera, Arruabarrena volverá a Boca con un recorrido mucho más amplio que el de aquel entrenador joven que asumió en 2014 tras la salida de Carlos Bianchi. Regresa con más de 370 partidos como DT, experiencia internacional y un cuerpo técnico que también adquirió un amplio rodaje a su lado.

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