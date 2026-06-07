El último adiós al Indio Solari: 75 cuadras de fila y el abrazo entre hinchas de todos los equipos

Ciento de miles de personas despidieron al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en el microestadio de Villa Domínico.

Este domingo, ciento de miles de personas despidieron a Carlos Alberto Solari. El gobierno bonaerense organizó el último adiós en el microestadio municipal José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, para que los fanáticos sean parte del funeral del Indio. Tal fue la magnitud del evento que, durante todo el día hubo más de 75 cuadras de fila constantemente y no tiene horario de finalización.

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

La columna de sus ‘patéticos viajantes‘ llegaba hasta el Puente Pueyrredón, a más de 7 kilómetros de distancia, y tardaban horas en llegar hasta el salón. Una vez dentro del polideportivo, los seguidores se encontraban con el cajón y a su alrededor le dejaron una infinidad de camisetas, flores, fotos, remeras y más recuerdos que vinculan con el cantante que ya pasó a la eternidad.

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

El operativo contó con 700 policías asignados, 3 postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 personas de salud y cuatro hospitales cercanos preparados, más el personal de organización. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños pasaban constantemente, con lágrimas que inundaban las caras de tristeza y evidenciaban el dolor de perder al ídolo que atravesó varias generaciones.

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

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El Indio falleció el viernes 5 en horas de la madrugada y, dos días más tarde, se estima que la cifra alcanzó el millón de personas que asistieron al funeral del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cabe aclarar que no hubo ningún tipo de incidente, la gente se mostró sumamente cauta y respetó el último adiós a rajatabla para que la eterna leyenda descanse en paz, y allí fue cantando…

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Como no podía ser de otra manera, la última misa reunió a hinchas de todos los equipos. A lo largo de toda la jornada, se percibieron personas que vestían indumentaria de: Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, Newell’s, Colón y Unión de Santa Fe, Lanús, Chacarita, Arsenal, Quilmes, Morón, San Martín de Tucumán, Almirante Brown, Atlético Rafaela, Alvarado, Laferrere, Cambaceres, entre tantos otros…

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Imágenes de Bolavip en el último adiós al Indio Solari

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

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Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

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Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

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Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)

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Los fanáticos despidieron al Indio Solari. (Diego Haliasz)