Todas las novedades del Millonario de este domingo 7 de junio, con el plantel de vacaciones y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 7 de junio de 2026, con el foco de interés puesto en la conformación del plantel de cara al próximo semestre. Scaloni confió en los pibes del Millonario e hizo debutar en la Selección Argentina a Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, cómo es la situación de Claudio Echeverri, qué falta para que Arambarri sea el segundo refuerzo y quiénes son los jugadores prescindibles.

Scaloni hizo debutar a Freitas y Beltrán en la Selección

La Selección Argentina se prepara para el inicio del Mundial con partidos amistosos. El pasado sábado, la Albiceleste derrotó por 2 a 0 a Honduras con tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Para el mundo River fue una jornada emotiva ya que se produjeron los estrenos de Santiago Beltrán y Joaquín Freitas.

Luego de sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de la Selección Argentina, Santiago Beltrán dialogó con TyC Sports y dijo: “Muy contento, no lo puedo creer. No lo soñaba hace un año, trato de vivir el presente y disfrutarlo. Me habían comunicado de la convocatoria antes de cerrar la temporada, tenía la posibilidad de venir a compartir un poco con el grupo, a seguir creciendo y aprendiendo”.

Además, agregó: “Dibu es un ejemplo, me acompaña, me ayuda… todos los arqueros me dan tranquilidad y me ayudan a seguir creciendo. Hace unos años atajaba en el Club Pueyrredón, ahí en Pilar, se dio todo muy rápido y por eso intento digerirlo de la mejor manera, vivir el presente y seguir mejorando. Vivir un Mundial desde adentro es un orgullo”.

Santiago Beltrán exteriorizó sus sensaciones al debutar en la Selección Argentina mayor contra Honduras. (Foto: Getty).

La situación del Diablito Echeverri

River continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases. Con la llegada de Nicolás Otamendi cerrada y las negociaciones abiertas con Ángel Correa, en Núñez también soñaban con concretar otro regreso que ilusionaba a los hinchas: el de Claudio Echeverri. Sin embargo, esa posibilidad empieza a enfriarse cada vez más.

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El chaqueño, actualmente de vacaciones en Argentina luego de su préstamo en el Girona, deberá regresar al Manchester City una vez finalizado el Mundial. Y aunque en River seguían atentos a la situación con la ilusión de intentar repatriarlo, en Inglaterra hoy no ven con buenos ojos una vuelta al fútbol argentino.

Según pudo saber Bolavip, desde el entorno del City “no ven para nada” que Echeverri vuelva a River en este mercado. La postura del club inglés es clara: priorizar otra cesión en Europa para que el futbolista continúe su desarrollo competitivo en ligas del máximo nivel, pese a que todavía no logró asentarse desde su salida de Núñez.

Echeverri jugó la última parte de la temporada pasada en Girona. (Foto: Getty).

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¿Qué falta para que llegue Arambarri?

River ya anunció de manera oficial a Nicolás Otamendi como su primer refuerzo y el segundo será Mauro Aramabarri, el volante uruguayo que se desempeña en Getafe de España. Restan detalles para que se confirme la operación que se dará en torno al pago de 4 millones de dólares por el 50% del pase. El contrato con el jugador ya está arreglado y solamente restan ajustar detalles con el conjunto español, pero nada importante.

Mauro Arambarri. (Foto: Getty).

Los jugadores que se irán

Hace algunos días que Stefano Di Carlo anunció que en River habrá una depuración importante en su plantel. Serán alrededor de 15 las salidas, pero no todas serán iguales. El club ya le anunció a Castaño, Paulo Díaz, Galoppo y Salas que no continuarán bajo ningún punto de vista, mientras que por futbolistas como Pezzella, Subiabre, Bustos y Lencina esperarán ofertas. Ellos tampoco continuarán.

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