Diego Simeone sorprendería con un once sin Julián Alvarez

El Atlético de Madrid pone primera en uno de los objetivos que se planteó para la temporada 2025/2026: la Copa del Rey. Y para lo que será su debut en la competencia federal, Diego Simeone patearía el tablero y presentaría un once totalmente inédito.

Lo más saliente de la alineación para medirse al Atlético Baleares (equipo que milita en la Primera RFEF, tercera división del sistema de ligas del fútbol español) este miércoles 17 de diciembre desde las 19 horas de Europa Central, es la ausencia de Julián Alvarez.

El delantero de la Selección Argentina, que viene teniendo una temporada bastante irregular (por la cual viene siendo criticado por los medios de comunicación que siguen el día a día del Atlético de Madrid), si bien sería citado, no estaría desde el comienzo, en principio, porque el Cholo desea dosificar las cargas.

Asimismo, (conforme a Mundo Deportivo) Nico González tampoco integraría el once, en tanto que, en lo que a argentinos se refiere, Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada sí dirían presente y de ese modo equilibrarán sus faltas de minutos durante lo que va de campaña.

En concreto, Atlético de Madrid para el choque con el Atlético Baleares alinearía con: Juan Musso, Nahuel Molina (o Pubill); Robin Le Normand, Clemente Lenglet, Javi Galán; Carlos Martín, Conor Gallagher, Johnny Cardoso , Thiago Almada; Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann.

Atlético de Madrid busca ser campeón en enero

Atlético de Madrid intentará romper con sus altibajos en la Supercopa de España que se disputará en enero en Arabia Saudita. Primero se medirá al Real Madrid en la Semifinal y si logra superar al Merengue chocará en la Final con el ganador de Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao.

Publicidad

Publicidad

De conseguirlo, el Atleti rompería con una racha de más de cuatro años sin títulos, puesto que el último fue con LaLiga 2020/2021 (la octava consagración de la era de Diego Simeone, entrenador del Colchonero desde la campaña 2011/2012).