CD Guadalajara vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto

Por una decisión reglamentaria, en el cotejo que se disputa entre CD Guadalajara y Barcelona, no hay VAR. Por lo tanto, todas las decisiones arbitrales pasarán por César Soto Grado.

Por una cuestión de seguridad, la organización del encuentro decidió retrasar el inicio del cotejo. Ahora, comenzará a las 17:30 de Argentina.

El plantel de Barcelona está dentro del campo de juego realizando el reconocimiento del mismo.

Este martes 16 de diciembre, se enfrentan CD Guadalajara y Barcelona por la Tercera Ronda de la Copa del Rey en el Estadio Pedro Escartín. El encuentro comienza a las 17:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es César Soto Grado .

