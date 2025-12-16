Este martes 16 de diciembre, se enfrentan CD Guadalajara y Barcelona por la Tercera Ronda de la Copa del Rey en el Estadio Pedro Escartín. El encuentro comienza a las 17:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es César Soto Grado.
CD Guadalajara vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto
En el Estadio Pedro Escartín, el Blaugrana visita a los Alcarreños. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Barcelona está en el estadio
El plantel de Barcelona está dentro del campo de juego realizando el reconocimiento del mismo.
¡CD GUADALAJARA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Dani Vicente; Miguel Cera, Javier Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agustín Moreno; Álex Cañizo y Borja Díaz, fueron los elegidos por el entrenador Pedro Martí Castelló.
¡BARCELONA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Hansi Flick definió que los titulares sean Marc-André ter Stegen; Marc Casadó, Andreas Christensen, Eric García, Jofre Torrents; Marc Bernal, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Roony Bardghji.
Cambio de horario para el partido
Por una cuestión de seguridad, la organización del encuentro decidió retrasar el inicio del cotejo. Ahora, comenzará a las 17:30 de Argentina.
No hay VAR en CD Guadalajara vs. Barcelona
Por una decisión reglamentaria, en el cotejo que se disputa entre CD Guadalajara y Barcelona, no hay VAR. Por lo tanto, todas las decisiones arbitrales pasarán por César Soto Grado.
La posible formación de CD Guadalajara vs. Barcelona
Amador Zarco; Dani Gallardo, Javier Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo Caropitche. DT: Pere Martí.
La posible formación de Barcelona vs. CD Guadalajara
