CD Guadalajara vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto

En el Estadio Pedro Escartín, el Blaugrana visita a los Alcarreños. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Barcelona está en el estadio

El plantel de Barcelona está dentro del campo de juego realizando el reconocimiento del mismo.

¡CD GUADALAJARA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Dani Vicente; Miguel Cera, Javier Ablanque, Casado, Julio Martínez; Manu Ramírez, Pablo Rojo, Samu Mayo, Agustín Moreno; Álex Cañizo y Borja Díaz, fueron los elegidos por el entrenador Pedro Martí Castelló.

¡BARCELONA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Hansi Flick definió que los titulares sean Marc-André ter Stegen; Marc Casadó, Andreas Christensen, Eric García, Jofre Torrents; Marc Bernal, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

Cambio de horario para el partido

Por una cuestión de seguridad, la organización del encuentro decidió retrasar el inicio del cotejo. Ahora, comenzará a las 17:30 de Argentina.

No hay VAR en CD Guadalajara vs. Barcelona

Por una decisión reglamentaria, en el cotejo que se disputa entre CD Guadalajara y Barcelona, no hay VAR. Por lo tanto, todas las decisiones arbitrales pasarán por César Soto Grado.

La posible formación de CD Guadalajara vs. Barcelona

Amador Zarco; Dani Gallardo, Javier Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo Caropitche. DT: Pere Martí.

La posible formación de Barcelona vs. CD Guadalajara

Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Dro Fernández, Marcus Rashford y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

Por Julián Mazzara

Barcelona y CD Guadalajara se enfrentan por la Tercera Ronda de la Copa del Rey.
© Prensa Barcelona / Prensa CD GuadalajaraBarcelona y CD Guadalajara se enfrentan por la Tercera Ronda de la Copa del Rey.

Este martes 16 de diciembre, se enfrentan CD Guadalajara y Barcelona por la Tercera Ronda de la Copa del Rey en el Estadio Pedro Escartín. El encuentro comienza a las 17:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es César Soto Grado.

julián mazzara
Julián Mazzara

