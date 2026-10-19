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Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe vs. Vallecano, LaLiga
Getafe vs. Vallecano, LaLiga

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Hay poco margen para relajarse en la zona media de la tabla y este duelo entre vecinos de posición promete definirse por detalles. Getafe necesita reaccionar rápido después de un golpe duro y el Rayo llega con la chance de sacarle ventaja a un rival tambaleante.

Ninguno de los dos quiere quedar enredado en la pelea de abajo tan temprano en el campeonato, así que los tres puntos pesan más de lo que indica la fecha. Un resultado positivo puede ser el envión que ambos buscan para despegarse del fondo.

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La actualidad de ambos equipos

El Getafe llega golpeado después de la goleada que le hizo el Barcelona, 0-3 como visitante, un traspié que corta la racha positiva que había mostrado con el triunfo ante el Málaga. Antes de eso había caído contra el Betis, así que el equipo necesita sacudirse esa sensación de altibajo y encontrar continuidad en su juego de local.

El Rayo Vallecano viene de rescatar un empate ante Osasuna que corta una mala seguidilla, después de haber sufrido una derrota amplia frente al Real Madrid. Antes había ganado con lo justo al Espanyol, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin asentarse todavía en una racha clara. Con los mismos puntos que su rival en esta fecha, necesita un resultado que le dé estabilidad.

El historial entre Getafe y Rayo Vallecano

El historial entre ambos tiene una clara inclinación a favor del Rayo Vallecano, que ganó 14 de los 29 enfrentamientos frente a 8 triunfos del Getafe, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 37 goles a favor contra 23 del conjunto local en toda la serie.

En los cruces más recientes el Rayo se impuso 2-0 en la última visita al Coliseum y antes hubo un empate 1-1. Getafe no logra ganarle a su rival desde hace varios encuentros, una racha que intentará cortar en esta nueva edición del duelo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2026Getafe vs. Rayo Vallecano0-2Primera División
02/01/2026Rayo Vallecano vs. Getafe1-1Primera División
02/05/2025Rayo Vallecano vs. Getafe1-0Primera División
24/08/2024Getafe vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
13/04/2024Rayo Vallecano vs. Getafe0-0Primera División
02/01/2024Getafe vs. Rayo Vallecano0-2Primera División
12/02/2023Getafe vs. Rayo Vallecano1-1Primera División
14/10/2022Rayo Vallecano vs. Getafe0-0Primera División
08/05/2022Getafe vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
18/09/2021Rayo Vallecano vs. Getafe3-0Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Getafe suma 8 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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