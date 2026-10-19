Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Hay poco margen para relajarse en la zona media de la tabla y este duelo entre vecinos de posición promete definirse por detalles. Getafe necesita reaccionar rápido después de un golpe duro y el Rayo llega con la chance de sacarle ventaja a un rival tambaleante.
Ninguno de los dos quiere quedar enredado en la pelea de abajo tan temprano en el campeonato, así que los tres puntos pesan más de lo que indica la fecha. Un resultado positivo puede ser el envión que ambos buscan para despegarse del fondo.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe llega golpeado después de la goleada que le hizo el Barcelona, 0-3 como visitante, un traspié que corta la racha positiva que había mostrado con el triunfo ante el Málaga. Antes de eso había caído contra el Betis, así que el equipo necesita sacudirse esa sensación de altibajo y encontrar continuidad en su juego de local.
El Rayo Vallecano viene de rescatar un empate ante Osasuna que corta una mala seguidilla, después de haber sufrido una derrota amplia frente al Real Madrid. Antes había ganado con lo justo al Espanyol, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin asentarse todavía en una racha clara. Con los mismos puntos que su rival en esta fecha, necesita un resultado que le dé estabilidad.
El historial entre Getafe y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene una clara inclinación a favor del Rayo Vallecano, que ganó 14 de los 29 enfrentamientos frente a 8 triunfos del Getafe, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 37 goles a favor contra 23 del conjunto local en toda la serie.
En los cruces más recientes el Rayo se impuso 2-0 en la última visita al Coliseum y antes hubo un empate 1-1. Getafe no logra ganarle a su rival desde hace varios encuentros, una racha que intentará cortar en esta nueva edición del duelo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|02/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|02/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/08/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|13/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|02/01/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|12/02/2023
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|14/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|08/05/2022
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|18/09/2021
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.