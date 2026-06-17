El mediocampista portugués llega por pedido de Mourinho en condición de libre luego de un gran paso por Manchester City.

Real Madrid contrató a José Mourinho con la intención de mejorar considerablemente lo realizado en la temporada anterior, primero con Xabi Alonso en el banco de suplentes y luego con Álvaro Arbeloa. El Merengue no obtuvo títulos en lo que fue un año decepcionante y de la mano del portugués buscará volver a los primeros planos.

Para conseguirlo, el Merengue entendió que debe jugar fuerte en el mercado de pases. Hace días hizo oficial la contratación de Marc Cucurella, que dejará Chelsea y ahora hizo lo propio con Bernardo Silva. El portugués llega al conjunto madrileño en condición de jugador libre luego de pasar varias temporadas en Manchester City.

“El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028”, así lo informó el Madrid en un comunicado oficial en su sitio web. Cabe destacar que el mediocampista portugués de 31 años también era buscado por Barcelona y Atlético de Madrid.

Silva, con el foco en el Mundial

El volante portugués se encuentra en Estados Unidos junto a la selección de su país para disputar el Mundial. Cabe recordar que los lusitanos integran el Grupo K de la Copa del Mundo junto a RD Congo, Colombia y Uzbekistán. De hecho, su debut en el certamen será este miércoles desde las 14 horas -de Argentina- ante los africanos en Houston.

Bernardo Silva. (Foto: Getty).

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