Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio

La agenda del séptimo día de la Copa del Mundo, donde seleccionados como Portugal, Inglaterra y Colombia hacen sus presentaciones.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su rumbo. En medio de ese panorama, luego de lo que fue el debut de la Selección Argentina, llega el séptimo día de acción en el marco del certamen futbolístico más importante de todos. Así las cosas, este miércoles 17 de junio ofrecerá un abanico muy amplio de partidos.

Bajo esa órbita, contemplando el horario de la República Argentina, la historia se inicia bien temprano, con el encuentro entre Austria y Jordania, precisamente los otros dos rivales de La Albiceleste en el Grupo J de la Copa del Mundo. Un partido que se seguirá bien de cerca por los encabezados estratégicamente por Lionel Scaloni.

Todo continuará en las primeras horas de la tarde de Argentina, con la presentación de otro candidato como la Portugal del inagotable Cristiano Ronaldo, que jugará con República Democrática del Congo. Poco después, Inglaterra se encontrará frente a frente con Croacia en uno de los duelos más interesantes de la jornada.

Ya entrada la noche, otro equipo africano llevará a cabo su debut en la Copa del Mundo. Hablamos de Ghana, que jugará contra el modesto seleccionado de Panamá. Por último, otro combinado sudamericano como Colombia también llevará a cabo su presentación, topándose con la Uzbekistán que dirige Fabio Cannavaro.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Austria vs. Jordania (Grupo J)

Bay Area Stadium (San Francisco), Estados Unidos

01:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Portugal vs. Congo (Grupo K)

NRG Stadium (Houston), Estados Unidos

14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, Telefé, TyC Sports y Claro

Ghana vs. Panamá (Grupo L)

BMO Field (Toronto), Canadá

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026