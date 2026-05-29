“Entradas para Bad Bunny y una bolsa de pipas”: Atlético de Madrid se burló de la oferta del Barcelona por Julián Álvarez

El colchonero acusó la "campaña de acoso y derribo" que recibe por la situación de Julián Álvarez

El fichaje de Julián Álvarez es uno de los que mantendrán la llama encendida del mercado europeo mientras se juega la Copa del Mundo, y es que el delantero argentino es objetivo de múltiples clubes como PSG, Arsenal o Barcelona, pero Atlético de Madrid no lo dejará ir así como así… Y lo dejaron más que claro en una reciente serie de posteos en sus cuentas oficiales.

Esta tarde, horas después de reportarse la primera oferta formal del FC Barcelona por el delantero de la Selección Argentina, desde las cuentas del Atleti, quedó claro que la propuesta culé estuvo muy por debajo de lo estimado, al punto tal que en el colchonero se lo tomaron como una burla, y respondieron de la misma manera.

“En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”, expresó el Atlético de Madrid en la previa de lo que parecía un comunicado serio. Tan sólo para después mandar tres publicaciones consecutivas con fotos de jugadores del FC Barcelona (Lamine Yamal, Pedri y Raphinha), con la camiseta del colchonero, tras haber sido aceptadas ofertas irrisorias.

Con el clásico “HERE WE GO!” de Fabrizio Romano y mensajes como “Una bolsa de pipas, cuatro entradas para Bad Bunny y una suscripción para el ABC”, por Lamine Yamal, “seis entradas” por Pedri y “una cesión de Raphinha por Tom Ford y Smith”, para completar, el Atlético de Madrid utilizó el sarcasmo para expresar la situación actual.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

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HERE WE GO! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Una vez publicado todo esto, el Atlético de Madric continuó con otro mensaje a tono de burla en el que expresó: “Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño”.

Finalmente, el Atlético de Madrid lanzó un comunicado expresando el motivo de estas “burlas”, y explicó que está específicamente dirigido a remarcar la “campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores”, específicamente Julián Álvarez. El club expresó que ha habido “Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto en la versión culé de la maquinaria inventando historietas”.

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El comunicado del Atlético de Madrid

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES.

Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez

Julián Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030, luego de firmar un contrato por seis años en 2024, el cual se dio tras un fichaje por 90 millones de euros desde el Manchester City.

No hay dudas del valor que el delantero argentino tiene para el colchonero, que no lo dejará ir salvo una astronómica oferta, que no parece ser lo que el Barcelona ha hecho hasta ahora, ni lo que los medios han reportado. Y eso fue lo que intentó dejar claro el club con su serie de publicaciones recientes.