Barcelona le quiere robar el fichaje de Bernardo Silva a Atlético de Madrid

El pasado domingo, Bernardo Silva jugó el último de sus 460 partidos con el Manchester City, en lo que fue una emotiva despedida tras nueve años en la institución. El próximo 30 de junio, en pleno Mundial, quedará libre, y si bien Atlético de Madrid parecía su destino, Barcelona se quiere anticipar y llevarse a un futbolista ideal para idiosincrasia culé.

El Barcelona ya tiene todo encaminado para cerrar a Anthony Gordon y, en lo que será su mercado más fuerte desde todo lo sucedido con sus problemas financieros a comienzos de la década, se intentarán hacer con Julián Álvarez, Piero Hincapié y Bernardo Silva.

Bernardo ya se despidió de Manchester City y podría ser nuevo jugador de Barcelona. (Getty)

Medios españoles reportan que el conjunto culé ha avanzado mucho sobre el fichaje del mediocampista portugués de 31 años, que ya había recibido una oferta formal para unirse al Atlético de Madrid, tras su salida oficializada del City. “Jorge Mendes [agente de Bernardo Silva] y la dirección deportiva del Barcelona planean una reunión para la próxima semana“, afirmaron múltiples fuentes.

Desde el lado de Hansi Flick, el visto bueno ya fue dado, por lo que ahora la intención sería cerrar un contrato por dos años, hasta 2028, con opción a una extensión hasta 2029, y lograr firmar el contrato antes de que el mediocampista se una a la Selección de Portugal para disputar el Mundial 2026, por lo que intentarán resolverlo esta próxima semana.

Bernardo tiene que sumarse al campus de Portugal en dos semanas. (Getty)

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