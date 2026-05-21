¿Julián Alvarez al Barcelona? Los hinchas eligieron si lo ficharían como reemplazante de Robert Lewandoswki

Paris Saint-Germain y Barcelona se disputan la contratación de la Araña, por el que harían una oferta millonaria. ¿En el Culé aprueban su posible llegada?

Barcelona ya se consagró campeón de LaLiga, también despidió a Robert Lewandowski, quien no continuará jugando en la institución porque no renovó su vínculo y se marchará como agente libre, pero todavía no resolvió dónde seguirá con su carrera. A raíz de esta postura, en el Culé no solo se librarán de un contrato muy elevado y buscará incorporar a Julián Álvarez para reemplazarlo.

La institución presidida por Joan Laporta no está sola. Así como se reunirán con Atlético de Madrid para llevar a cabo las negociaciones pertinentes y ver la chance de sumar al nacido en Calchín, también aparecen los jeques árabes que lideran las arcas de Paris Saint-Germain con un fuerte interés para contratarlo.

Según informó el programa español El Chiringuito, los franceses ya se habrían adelantado a los blaugranas y habrían iniciado charlas con el Colchonero y analizan presentar una propuesta cercana a los 150 millones de euros entre dinero y futbolistas incluidos en la negociación. De concretarse en esos números, sería una de las transferencias más importantes del mercado europeo.

Más allá de los movimientos que realicen los empresarios involucrados, BOLAVIP recogió los testimonios de los hinchas barcelonistas que se expresaron ante la posibilidad de que el ex atacante de River, a sus 26 años, se mude del Riyadh Air Metropolitano hacia el Camp Nou. Y pese a las opiniones divididas, por un margen muy escueto ganó el ‘sí’ por sobre el ‘no’. Incluso, aquellos que dieron su visto bueno, también coincidieron que la operación debe realizarse por menos de 100 millones de euros.

Le consultamos a los hinchas de Barcelona si quieren a Julián Álvarez para la próxima temporada y la opinión está realmente dividida 👀 pic.twitter.com/xtLG9hbtwX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 21, 2026

Barcelona se expone a una variable incontrolable que puede complicarlo todo: el Mundial 2026

Previo a cualquier traspaso en el fútbol europeo, se jugará el Mundial 2026. Y la Copa del Mundo es la vitrina máxima para cualquier futbolista. Julián Álvarez hoy está valorado arriba de los 150 millones de euros por parte del Atlético de Madrid, y si el delantero argentino tiene un buen torneo con la vigente campeona, ese valor podría incrementar exponencialmente. Ya pasó en Qatar 2022.

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Julián llegó al Atlético, proveniente el Manchester City, a cambio de 90 millones más variables, y el colchonero buscará no sólo recuperar su inversión, sino también sacar cierto rédito del hecho que, en caso de venderlo, dejará ir a un futbolista de 26 años, en plenitud de su carrera y que es uno de los más destacados del fútbol mundial.

River recibiría dinero si Julián Álvarez es vendido

Debido al mecanismo de solidaridad de la FIFA, una normativa que reparte el 5% de cada transferencia internacional entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. El porcentaje varía según la edad: entre los 12 y los 15 años corresponde un 0,25% por temporada y desde los 16 hasta los 23 se eleva al 0,5% anual.

En el caso de Julián, River lo incorporó desde Club Atlético Calchín cuando tenía 15 años y el delantero permaneció en el club hasta los 22, antes de marcharse al Manchester City en 2022. Por eso, al Millonario le corresponde cerca de un 3,5% de una futura venta del atacante, mientras que el porcentaje restante vinculado a su formación le pertenece al club cordobés.

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Julián Alvarez jugó por última vez por LaLiga el 22 de marzo contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Cuánto se llevaría River de una venta de Julián

En ese sentido, si la operación finalmente se concreta en cifras similares a las que hoy circulan en Europa, a las arcas de River podrían ingresar entre 3,5 y 5,2 millones de euros sin mover un solo dedo. Incluso, no sería la primera vez: cuando Julián pasó del Manchester City al Atlético de Madrid en una operación que rondó los 75 millones de euros fijos, al club le ingresaron cerca de 3 millones por el mismo mecanismo de solidaridad.

DATOS CLAVES

Julián Álvarez es el delantero elegido por Barcelona para reemplazar a Lewandowski.

es el delantero elegido por Barcelona para reemplazar a Lewandowski. Paris Saint-Germain evalúa presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros.

evalúa presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros. Robert Lewandowski se marchará de la institución en condición de agente libre.