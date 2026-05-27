El delantero fue convocado para el Mundial 2026 por Tuchel y aparece como una opción principal en Barcelona.

La temporada 2025/26 oficialmente llegó a su fin para el Fútbol Club Barcelona. El balance ciertamente es positivo: ganaron LALIGA y la Supercopa de España, aunque se quedaron cortos en la Copa del Rey (semifinales vs. Atl. Madrid) y, especialmente, la Champions League, el gran objetivo que les esquivo a los culés desde hace más de una década.

En ese contexto, el fichaje de Julián Álvarez parecía el principal objetivo para reforzar la delantera blaugrana, que perderá a Robert Lewandowski y, potencialmente, también a Marcus Rashford. Aunque ahora los focos apuntan hacia la Premier League, y específicamente a Anthony Gordon, el extremo del Newcastle y la Selección de Inglaterra.

Barcelona apunta a Anthony Gordon como refuerzo. (Getty)

Reporta Fabrizio Romano que “el Barcelona quiere ir lo más rápido posible en el fichaje de Anthony Gordon para adelantarse a la competencia de clubes de la Premier, así como de equipos de otras ligas“, y que aunque su eventual llegada no implicaría desentenderse por completo de Julián Álvarez, hoy Gordon es prioridad para el club culé.

Barcelona deberá negociar con Arabia Saudita por Anthony Gordon

Anthony Gordon es jugador de Newcastle, y Newcastle es propiedad del Fondo de Inversión Árabe (PIF), por lo que el fichaje sólo se dará mediante una conversación con los árabes, que si bien son reconocidos por estar abiertos a negociar, siempre lo hacen con números un tanto elevados.

Anthony Gordon es el jugador que busca Barcelona, pero deberá negociar con Arabia. (Getty)

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El ejemplo claro es Alexander Isak, que dejó las urracas para irse a Liverpool, pero eso únicamente sucedió luego de que los Reds desembolsaran 145 millones de euros. Ahora Anthony Gordon es la gran estrella de Newcastle, y si bien el extremo de 25 años está valuado en 60 millones, su fichaje terminará estando por sobre ese valor, especialmente si tiene una buena Copa del Mundo con Inglaterra, donde es un posible titular para Tuchel.

Eso, siempre y cuando Barcelona no tenga una moneda de cambio que interese al Newcastle, algo que también podría ser una opción. En cualquier caso, serán negociaciones de altos valores, que seguramente tendrán lugar en los próximos días, para poder cerrar el traspaso lo antes posible.

Síntesis

Anthony Gordon es la nueva prioridad del FC Barcelona para reforzar su ataque.

es la nueva prioridad del FC Barcelona para reforzar su ataque. 60 millones de euros es el valor actual del extremo perteneciente al Newcastle.

es el valor actual del extremo perteneciente al Newcastle. Barcelona quiere cerrar el fichaje antes de que se metan otros equipos de la Premier League en la conversación.