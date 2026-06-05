González Pírez reveló una estrecha relación con Demichelis tras su paso por River: “Sigo hablando”

El defensor tuvo diferencias con el entrenador, pero luego se arreglaron y aseguró: "Me pidió disculpas y quedamos bien".

Leandro González Pírez es uno de los futbolistas que más protagonismo tuvo en los últimos años con la camiseta de River, aunque luego tuvo que encontrar una salida ya que no iba a ser tenido en cuenta. En ese sentido, el defensor había tenido diferencias con Martín Demichelis que lo perjudicaron futbolísticamente, hasta que pasó a Estudiantes de La Plata a mediados de 2025.

Sin ir más lejos, el zaguero central habría sido uno de los jugadores en los que hizo referencia en aquel recordado episodio con periodistas en off, que empezó a marcar el final del ciclo de Micho. A pesar de ser surgido de las inferiores, debió irse del Millonario hace exactamente un año y ahora rompió el silencio con una fuerte confesión que revela una estrecha relación con su ex DT.

Leandro González Pírez, futbolista de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, González Pírez aseguró: “Los dos entrenadores que sacaron mi mejor versión fueron el Tata (Martino) y Martín“. Inmediatamente después, el experimentado defensor expresó: “Con Demichelis los entrenamientos eran bárbaros y él siempre planificaba muy bien todos los partidos, es alguien que está muy preparado“.

En referencia a lo ocurrido durante la estadía de Micho en River, Leandro manifestó: “Fue una lástima como terminó el ciclo Demichelis”. Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. Lejos de esquivar la polémica que marcó su estadía como entrenador, el zaguero contó: “Llegó a su fin más por el ruido que se fue generando que por los resultados en sí, que fueron muy buenos“.

Leandro González Pírez, en su etapa en River. (Getty Images)

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Como no podía ser de otra manera, se metió aún más de lleno en la problemática que tuvo a él mismo como uno de los perjudicados. “Creo que él no manejó la situación de buena forma, pero no creo que lo haya hecho por mala intención, porque lo conozco muy bien“, sentenció el futbolista con pasado en Inter Miami, Tijuana, Tigre y Arsenal de Sarandí, entre otros conjuntos.

En ese preciso momento, hizo una confesión que sorprendió a todos. “A día de hoy, sigo hablando y manteniendo el contacto con Martín”, reveló González Pírez durante la entrevista. Así las cosas, fue allí cuando también sostuvo: “Le di mi punto de vista pero no desde el enojo, sino desde el lado humano”. Y por último, cerró: “Él me pidió disculpas y quedamos bien“.

Leandro González Pírez, en su etapa en River. (Getty Images)