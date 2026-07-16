Schweinsteiger: pogo con los hinchas, mensaje de Demichelis y buena onda a Argentina de cara a la final

El alemán cubre el Mundial para la televisión alemana y el pasado miércoles vivió el duelo entre los de Scaloni y Tuchel en Atlanta.

Para los argentinos no trae un buen recuerdo la figura de Bastian Schweinsteiger, el ex mediocampista alemán que fue importante en la final del Mundial 2014 para que la Selección de Alemania supere a Argentina por 1 a 0 en Brasil. El tiempo pasó, hoy en día el alemán trabaja en los medios de comunicación y esta Copa del Mundo la vive de esa manera.

En la antesala de la victoria de la Selección Argentina a Inglaterra, Bastian Schweinsteiger dijo presente en los pasillos del Mercedes Benz Arena de Atlanta, donde trabajó para la televisión alemana. El ex mediocampista de Bayern Munich quedó en medio de la marea albiceleste y saltó junto a ellos: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”.

El mensaje de Demichelis y la respuesta de Bastian

Martín Demichelis compartió el plantel de Bayern Munich por años con Bastian Schweinsteiger, por lo que se generó una amistad. En la publicación del alemán, Micho le comentó: “Vos sos Argentino Basti”. El ex mediocampista replicó: “Mi corazón es alemán pero tus fans argentina sí. Felicidades por entrar en la final. ¡Respeto!”.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

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El cuadro del Mundial 2026

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