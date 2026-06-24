Tras plantar al Mallorca, Demichelis quiere sacarle ahora a una de sus figuras

El DT argentino le apuntó a una de las figuras del equipo al que dejó apenas unos días después de renovar su vínculo.

Lo de Martín Demichelis con Mallorca fue mucho menos que una primavera. De la ilusión por que pudiera ser su salvador, al descenso a Segunda División. Y del compromiso de quedarse para ayudarlo a resurgir al plantón para aceptar el camino más rápido de regreso a la élite que le ofreció el Leipzig alemán.

Sabían en la isla que iban a exponerse a una fuga de talentos por haber perdido su lugar en LaLiga, pero no se esperaban que el mismo entrenador al que le habían confiado la tarea de devolverlos a Primera División formara parte de ese vaciamiento.

En sus primeros días como DT del Leipzig, Demichelis pidió como refuerzo a Samu Costa, un eslabón fundamental en la mitad de la cancha de los mallorquines. Ahora, solo resta que los alemanes hagan llegar la propuesta económica por el futbolista, que rondaría los 30 millones de euros.

No es su único pretendiente, porque Benfica también está pujando fuerte por su fichaje. De hecho, en Portugal se avanzó que iban a ofrecer 25 millones, lo que hizo que el equipo alemán tenga que aumentar su oferta. Así y todo, el DT argentino confía en que el conocimiento y el vínculo que logró con el jugador pese a su breve estadía e Mallorca será clave para inclinar las gestiones a su favor.

Samu Costa integra la convocatoria de la Selección de Portugal en el Mundial.

Actualmente, Samu Costa está disputando el Mundial 2026 con la Selección de Portugal, aunque todavía no registró ni un solo minuto de juego en los partidos ante Congo y Uzbekistán.

Publicidad

¿Quién reemplazó a Demichelis en Mallorca?

Tras la inesperada marcha de Martín Demichelis, Mallorca dio a conocer el pasado lunes a su nuevo entrenador. Se trata de Luis García Fernández, quien viene de dirigir a Las Palmas y firmó contrato hasta junio de 2027, por una sola temporada.

Es un viejo conocido del club por su etapa como jugador, ya que en la temporada 2004/05 vistió los colores bermellones. Como DT, también hizo experiencia como asistente en la Selección de Qatar y en el Espanyol de Barcelona.

Data clave

Martín Demichelis abandonó al Mallorca tras sufrir el descenso y asumió la dirección técnica del Leipzig de Alemania.

abandonó al Mallorca tras sufrir el descenso y asumió la dirección técnica del Leipzig de Alemania. Samu Costa es el principal pedido del DT argentino para su nuevo club, que planea realizar una oferta cercana a los 30 millones de euros.

es el principal pedido del DT argentino para su nuevo club, que planea realizar una oferta cercana a los 30 millones de euros. Luis García Fernández fue anunciado como el reemplazante de Demichelis en el banco del equipo español, con contrato hasta junio de 2027.