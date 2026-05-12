FIFA rechazaría la apelación de Gianluca Prestianni y el Mundial sigue en riesgo: ahora irá al TAS

El mundo del fútbol continúa revolucionado por aquel polémico episodio que involucró a Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en un cruce entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League. El futbolista argentino fue acusado de racismo y, después de algunas semanas, se confirmó la sanción para el surgido de Vélez Sarsfield.

En ese contexto, la FIFA aceptó la sanción impuesta por la UEFA, un castigo que complica la potencial presencia de Prestianni en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El hombre de Benfica recibió “seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado por conducta discriminatoria”.

De esos seis partidos, Prestianni ya cumplió uno, de manera previsional, en la revancha de la serie de la propia Champions League disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Por otra parte, tres de los cinco partidos que le quedan por cumplir “están sujetos a un período de prueba de dos años” a partir de la fecha de oficialización de la decisión.

Recientemente, FIFA aceptó la solicitud de la UEFA de elevar el alcance de la sanción a los certámenes de su competencia. Como consecuencia de ello, los dos partidos de suspensión de cumplimiento inmediato para Prestianni se darían en la próxima Copa del Mundo, siempre y cuando sea convocado por Scaloni para la Albiceleste.

Gianluca Prestianni lamentándose. (Foto: Getty)

En medio de ese panorama, Prestianni y su entorno emitieron una serie de apelaciones ante esta medida. Sin embargo, ninguna de estas presentaciones elevadas por el jugador de 20 años de edad y oriundo de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, sería aceptada. Por ende, solamente queda un recurso para evitar la mencionada pena.

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Se trata de ir al TAS para buscar una cautelar, algo que se hará efectivo en las próximas horas. Es la última instancia que le queda al futbolista de las Águilas para poder remover o, al menos, reducir el castigo diseñado por la UEFA y avalado por la FIFA. De todas maneras, el panorama no luce para nada sencillo dado el contexto.

¿Qué había dicho Prestianni en su defensa?

En sus declaraciones al Comité de Control, Ética y Disciplina de UEFA, Gianluca Prestianni manifestó que no había dicho “mono” a Vinícius como había denunciado el jugador del Real Madrid, sino “maricón”, intentando tildarlo de “llorón”.

El problema para el futbolista argentino fue que ese insulto se enmarcó en el mismo ámbito de aplicación de sanción del ente rector del fútbol europeo al sustituir la carátula de “racismo” por la de “homofobia”.

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DATOS CLAVE

La FIFA confirmó una sanción de seis partidos contra el futbolista Gianluca Prestianni.

Gianluca Prestianni cumplirá dos partidos de suspensión en el Mundial 2026 si es convocado.

La UEFA cambió la carátula de racismo a homofobia tras la defensa del jugador.