Con un socio argentino, Sergio Ramos llegó a un acuerdo para comprar a Sevilla por más de 400 millones de euros

El central español, sin equipo desde principios de año, está a una firma de convertirse en el dueño del club andaluz. Será oficial en las próximas horas.

En el medio de un semestre que lo tuvo sin actividad oficial, Sergio Ramos está a detalles de convertirse en nuevo dueño de Sevilla. Tras una reunión positiva, solo resta la firma para que Five Eleven Capital, grupo que el español representa, se quede con el club andaluz con una inversión superior a los 400 millones de euros.

La confirmación llegó a primera hora del martes, luego de que Alberto Pérez Solano, abogado del club, reconozca el acuerdo posterior a una reunión entre las partes. Solo restan algunos pormenores burocráticos para poder anunciar la venta de la institución.

En la cumbre participaron el ex presidente José Castro, la familia Carrión , la consejera Carolina Alés, el mencionado Pérez Solano Martin Ink, Sergio Ramos, René Ramos (hermano del jugador) y Julio Senn. En España aseguran que la reunión fue más que positiva.

El acuerdo se da en un contexto deportivo muy complicado para el club andaluz, que se encuentra peleando su permanencia en LaLiga de cara a la próxima temporada. De hecho, si bien el acuerdo se cerró en una cifra superior a los 400 millones, la misma bajará considerablemente si el equipo pierde la categoría.

Para que la operación se termine de concretar, resta la aprobación de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Estas se encargarán de validar la solvencia de los nuevos propietarios y que se cumplan las normativas sobre los cambios de dueño en los clubes profesionales.

Martín Ink, el socio argentino de Sergio Ramos

El CEO de Five Eleven Capital es Martín Ink, un empresario nacido en 1974 con una importante trayectoria en la compraventa de empresas. Es Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con estudios de posgrado adicionales en la Universidad Austral.

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El presente deportivo de Sevilla

Sevilla está terminando una temporada marcada por la irregularidad. Apenas 11 victorias en 35 presentaciones lo hacen encarar la recta final a solo 3 puntos de la zona de descenso, más allá de que marche 13° en la tabla de posiciones debido a la similar actualidad de otros equipo.

El conjunto de Luis García le quedan tres partidos bravos para intentar asegurar su permanencia y dos son de visitante: Villarreal en el Estadio de la Cerámica (miércoles), Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán (domingo 17-5) y Celta de Vigo en Balaídos (sábado 23-5).

En síntesis

Sergio Ramos representa al grupo Five Eleven Capital para comprar el club Sevilla .

representa al grupo Five Eleven Capital para comprar el club . La inversión acordada supera los 400 millones de euros supeditada a la permanencia.

supeditada a la permanencia. El club se sitúa 13° en LaLiga, a solo 3 puntos del descenso.