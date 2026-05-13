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River Plate

Pese al triunfo, los hinchas de River apuntaron contra dos titulares de Coudet: “Me queman los ojos”

Por medio de las redes sociales, los fanáticos del Millonario realizaron diversos comentarios en torno al nivel de algunos futbolistas que estuvieron ante Gimnasia.

La hinchada de River copó el Monumental.
© Getty ImagesLa hinchada de River copó el Monumental.

River se impuso frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, clasificó a la semifinal del Torneo Apertura y ahora tendrá que ir detrás de Rosario Central para quedar a un paso de dar una nueva vuelta olímpica. Pero en Núñez prefieren la mesura e ir de a poco.

Los dirigidos por Eduardo Coudet no tuvieron sobresaltos para vencer el Tripero, pero para los hinchas no fue un partido perfecto. Y si bien en su mayoría, los jugadores rindieron, no dejaron satisfechos a aquellos fanáticos que observaron el encuentro desde el sillón de su casa y opinaron del mismo por las redes sociales.

Más allá de que Lucas Martínez Quarta convirtió el segundo tanto con el que se liquidó el resultado, no convenció a los riverplatenses. Incluso, también apuntaron contra Lautaro Rivero. La dupla central tuvo altibajos, pero para los más críticos no tuvieron un buen desempeño a lo largo de todo el partido.

“Necesito que el chacho saque centrales de las inferiores urgentes xq ya no puedo ver más al padre de bauti y al bostero de Rivero. ME QUEMAN LOS OJOS ESTOS HDP”, escribió el usuario @anttuherrera__ por medio de X, aunque luego borró el comentario por la gran cantidad de críticas que recibió ante sus dichos.

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Las estadísticas de Lautaro Rivero vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

  • Goles: 0
  • Goles esperados (xG): 0.14
  • Asistencias: 0
  • Asistencias esperadas (xA): 0.01
  • Contribuciones defensivas: 4
  • Entradas (ganadas): 0 (0)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 4
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 4
  • Duelos en el suelo (ganados): 1 (0)
  • Duelos aéreos (ganados): 3 (3)
  • Faltas: 1
  • Regateado: 0
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases precisos: 43/55 (78%)
  • Pases en campo rival (precisión): 8/13 (62%)
  • Pases en campo propio (precisión): 35/42 (83%)
  • Pases largos (acertados): 6/14 (43%)
  • Toques: 61
  • Regates (completados): 0 (0)
  • Posesión perdida: 12
  • Distancia total con el balón: 131.1 metros
  • Carreras: 19
  • Progresión total: 15.7 metros
  • Tiros totales: 2
  • Goles esperados a puerta (xGOT): 0.02
  • Tiros a puerta: 1
  • Disparos bloqueados: 0

Las estadísticas de Lucas Martínez Quarta vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

  • Goles: 1
  • Goles esperados (xG): 0.4
  • Asistencias: 0
  • Asistencias esperadas (xA): 0
  • Contribuciones defensivas: 4
  • Entradas (ganadas): 0 (0)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 4
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 6
  • Duelos en el suelo (ganados): 1 (0)
  • Duelos aéreos (ganados): 5 (3)
  • Regateado: 1
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases precisos: 40/53 (75%)
  • Pases en campo rival (precisión): 7/14 (50%)
  • Pases en campo propio (precisión): 33/39 (85%)
  • Pases largos (acertados): 5/8 (63%)
  • Toques: 63
  • Toques fallidos: 1
  • Regates (completados): 0 (0)
  • Posesión perdida: 15
  • Distancia total con el balón: 144 metros
  • Carreras: 14
  • Carreras progresivas: 1
  • Progresión total: 21.9 metros
  • Distancia progresiva con el balón: 24.9 metros
  • Carrera progresiva más larga: 20.7 metros
  • Tiros totales: 1
  • Goles esperados a puerta (xGOT): 0.67
  • Tiros a puerta: 1
  • Disparos bloqueados: 0
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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