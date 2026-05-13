Pese al triunfo, los hinchas de River apuntaron contra dos titulares de Coudet: “Me queman los ojos”

River se impuso frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, clasificó a la semifinal del Torneo Apertura y ahora tendrá que ir detrás de Rosario Central para quedar a un paso de dar una nueva vuelta olímpica. Pero en Núñez prefieren la mesura e ir de a poco.
Los dirigidos por Eduardo Coudet no tuvieron sobresaltos para vencer el Tripero, pero para los hinchas no fue un partido perfecto. Y si bien en su mayoría, los jugadores rindieron, no dejaron satisfechos a aquellos fanáticos que observaron el encuentro desde el sillón de su casa y opinaron del mismo por las redes sociales.
Más allá de que Lucas Martínez Quarta convirtió el segundo tanto con el que se liquidó el resultado, no convenció a los riverplatenses. Incluso, también apuntaron contra Lautaro Rivero. La dupla central tuvo altibajos, pero para los más críticos no tuvieron un buen desempeño a lo largo de todo el partido.
“Necesito que el chacho saque centrales de las inferiores urgentes xq ya no puedo ver más al padre de bauti y al bostero de Rivero. ME QUEMAN LOS OJOS ESTOS HDP”, escribió el usuario @anttuherrera__ por medio de X, aunque luego borró el comentario por la gran cantidad de críticas que recibió ante sus dichos.
Las críticas a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero
Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
Las estadísticas de Lautaro Rivero vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
- Goles: 0
- Goles esperados (xG): 0.14
- Asistencias: 0
- Asistencias esperadas (xA): 0.01
- Contribuciones defensivas: 4
- Entradas (ganadas): 0 (0)
- Intercepciones: 0
- Despejes: 4
- Tiros bloqueados: 0
- Recuperaciones: 4
- Duelos en el suelo (ganados): 1 (0)
- Duelos aéreos (ganados): 3 (3)
- Faltas: 1
- Regateado: 0
- Pases clave: 0
- Centros (acertados): 0 (0)
- Pases precisos: 43/55 (78%)
- Pases en campo rival (precisión): 8/13 (62%)
- Pases en campo propio (precisión): 35/42 (83%)
- Pases largos (acertados): 6/14 (43%)
- Toques: 61
- Regates (completados): 0 (0)
- Posesión perdida: 12
- Distancia total con el balón: 131.1 metros
- Carreras: 19
- Progresión total: 15.7 metros
- Tiros totales: 2
- Goles esperados a puerta (xGOT): 0.02
- Tiros a puerta: 1
- Disparos bloqueados: 0
Las estadísticas de Lucas Martínez Quarta vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
- Goles: 1
- Goles esperados (xG): 0.4
- Asistencias: 0
- Asistencias esperadas (xA): 0
- Contribuciones defensivas: 4
- Entradas (ganadas): 0 (0)
- Intercepciones: 0
- Despejes: 4
- Tiros bloqueados: 0
- Recuperaciones: 6
- Duelos en el suelo (ganados): 1 (0)
- Duelos aéreos (ganados): 5 (3)
- Regateado: 1
- Pases clave: 0
- Centros (acertados): 0 (0)
- Pases precisos: 40/53 (75%)
- Pases en campo rival (precisión): 7/14 (50%)
- Pases en campo propio (precisión): 33/39 (85%)
- Pases largos (acertados): 5/8 (63%)
- Toques: 63
- Toques fallidos: 1
- Regates (completados): 0 (0)
- Posesión perdida: 15
- Distancia total con el balón: 144 metros
- Carreras: 14
- Carreras progresivas: 1
- Progresión total: 21.9 metros
- Distancia progresiva con el balón: 24.9 metros
- Carrera progresiva más larga: 20.7 metros
- Tiros totales: 1
- Goles esperados a puerta (xGOT): 0.67
- Tiros a puerta: 1
- Disparos bloqueados: 0