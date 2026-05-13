River vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y ESPN Premium por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El encuentro comenzará a las 21.30 y se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y TNT Sports.

En el Estadio Monumental se define este jueves el último pasaje a las semifinales del certamen del primer semestre en el fútbol argentino.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, River Plate y Gimnasia La Plata se ven las caras este miércoles en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer e irá en simultáneo por las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium.

El Millonario viene de dejar en el camino a San Lorenzo en un partido que tuvo a los de Eduardo Coudet al borde de la eliminación. Del otro lado, el Lobo avanzó al derrotar como visitante a Vélez Sarsfield por la mínima.