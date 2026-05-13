Diego Milito explotó contra la AFA y Darío Herrera tras la caída de Racing ante Rosario Central: “Nos sentimos robados”

El presidente aseguró que "el fútbol argentino está roto" y que está "cansado como mucha gente".

Minutos después de la derrota de Racing ante Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, Diego Milito tomó la palabra y salió al cruce. El presidente de la Academia cargó contra Darío Herrera y la Asociación del Fútbol Argentino, luego del polémico arbitraje en el Gigante de Arroyito.

“Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado, quiero felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico. Representaron al escudo y la camiseta como Racing quiere, y estoy orgulloso. Hay que empezar a decir las cosas. Sabía que iba a ser difícil y que me iban a mirar de costado por venir del fútbol“, declaró el dirigente.

Y continuó: “Estoy cansado como mucha gente. Hay que reflexionar. Hoy nos sentimos robados porque todos los vieron. Terminar un partido como se terminó, nos deja triste. Uno viene con toda la ilusión y pensamos que puede cambiar, pero una vez más fue un partido vergonzoso”

Posteriormente, soltó: “Me duele. El fútbol argentino está roto, no da para más. Tenemos que hacer algo, tenemos que reflexionar. Estoy a plena disposición para comenzar a reconstruir el fútbol argentino“