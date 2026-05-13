Valentín Barco volvió al gol en Francia para convencer a Scaloni de estar en la lista de la Selección Argentina

Ya completamente recuperado de su lesión en el tobillo, Barco busca ganarse uno de los boletos para el Mundial 2026.

La cuenta regresiva marca que quedan apenas 29 días para el Mundial 2026, y aún menos para que los seleccionadores presenten las listas definitivas de 26 jugadores. Para Lionel Scaloni, el nombre de Valentín Barco es una de las grandes dudas, y el ex Boca está haciendo todo lo posible para asegurarse su lugar dentro de la Selección Argentina.

Este martes, el Racing de Estrasburgo recuperaba su partido de la Fecha 29 de la Ligue 1 vs. Brest, el cual había suspendido en la previa de su serie de semifinales de Conference League vs. Rayo Vallecano, buscando seguir con alguna chance de meterse en competencias europeas para la próxima temporada. Y el Colo Barco apareció con un gol clave, tanto para su club como para sus intereses personales.

Ya afirmado como un jugador de corte ofensivo, y lejos de ser el lateral que se inició en el fútbol argentino, Barco apareció por el centro del área, emulando a un número 9 y definió con jerarquía tras el centro raso de Nanasi para convertir el primero de su equipo antes de los 10 minutos de partido.

El gol del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

¡EL COLO BARCO DE VISTIÓ DE 9 Y ANOTÓ UN GRAN GOL! El argentino coronó una buena acción colectiva de Estrasburgo para anotar su tanto ante Brest en la fecha 29 de la #Ligue1xESPN.



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El Colo se había perdido seis de los últimos siete partidos del Racing de Estrasburgo por molestias y eso generaba dudas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, pero con su actuación contra el Brest quedó demostrado que está en condiciones de formar parte de la convocatoria para el Mundial.

Barco, una de las dudas de Scaloni para la lista de 26

Según pudo saber BOLAVIP, existe una disputa futbolística entre cinco futbolistas por dos lugares en la lista: Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Alan Varela, Marcos Senesi y Marcos Acuña. De estos cinco, el ex Boca es quien parte con cierta ventaja, más allá de su gol y actuación de esta tarde.

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El Colo tiene una polifuncionalidad similar a la de Nicolás González: puede ejercer como lateral izquierdo, pese a que hoy es considerado un volante interno. Ofrece ser una alternativa en ambas posiciones. Su nivel esta temporada lo pone en alta consideración, pero no al 100% confirmado en el Mundial.

La fecha límite oficial para presentar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 es el 30 de mayo de 2026. Aunque la FIFA establece el 2 de junio para la publicación oficial.

Síntesis

Valentín Barco convirtió un gol en Racing de Estrasburgo a 29 días del Mundial 2026.

convirtió un gol en Racing de Estrasburgo a 29 días del Mundial 2026. Si bien no está confirmado, es uno de los posibles jugadores que integrarán la lista de 26 convocados de la Selección Argentina .

. Su polifuncionalidad sería clave para tener una ventaja sobre Acuña, Lo Celso, Senesi y Alan Varela, las otras opciones.