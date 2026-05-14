Coudet explicó las ausencias de Kendry Páez y Subiabre en la victoria de River ante Gimnasia: “No busquemos misterio”

El entrenador del Millonario se mostró conforme por un nuevo triunfo de su equipo, que quedó a solo dos partidos de levantar el trofeo del Torneo Apertura.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, River Plate consiguió una cómoda victoria por 2-0 ante Gimnasia La Plata en el Estadio Monumental. Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta fueron los autores de los goles para el elenco local.

Con este resultado, el Millonario avanza firme en los Playoffs y ya tiene rival confirmado: Rosario Central. El próximo sábado, también en Núñez, River chocará ante el Canalla por un lugar en la gran final del Estadio Mario Alberto Kempes.

En conferencia de prensa, Eduardo Coudet se mostró conforme con el rendimiento que mostró su equipo y ya palpitó el enfrentamiento ante el Canalla: “Hemos dejado buenas sensaciones. En cada partido tratar de vernos mejor. Teníamos un desgaste físico muy importante. Se hace difícil cada tres días. Seguir trabajando en la recuperación y prepararnos para el partido del sábado”.

El entrenador se tomó un momento para explicar el porqué de las ausencias de Kendry Páez e Ian Subiabre entre los convocados ante el Lobo: “Tratar de preparar cada partido y todos tienen la posibilidad. No busquemos misterio. Es estar preparado para cuando te toque. Trato de ver los rivales, que es lo que mejor nos puede acomodar. Tratar de ver quiénes son los que están mejor para participar. No hubo ningún problema ni nada para aclarar”.

Juanfer Quintero ingresó en el complemento ante Gimnasia. (Foto: Getty)

En la misma línea, aprovechó para aclarar dudas por decidir que Juanfer Quintero fuera al banco: “Venía de un desgarro en muy poco tiempo. El otro día jugó 80 minutos. Corrió mucho. En esto de la fatiga, de tan poco tiempo de recuperación… Si se hace largo el partido y el ambiente se pone un poquitito, ¿A quién ponés vos? A Quintero, ¿no?”.

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“Yo le agradezco mucho a Juan porque tiene una cabeza diferente, es muy rápido de arriba, muy inteligente. En este corto plazo no iba a llegar a su 100% para iniciar y sostenerse. Es importante para nosotros. Es imposible que a alguien no le guste cómo juega Quintero. Después vamos viendo en qué momento del partido lo vamos a necesitar más”, se extendió.

Las lesiones de Acuña y Montiel

“Marcos me dijo que estaba contracturado, pero que terminaba el primer tiempo. Dije ‘afuera’. Es la verdad. Cachete estaba sobrecargado, se sintió un poco duro. No se sintió cómodo en la entrada en calor y preferimos no correr riesgos innecesarios. No quiero ser determinante, pero ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante, según el comentario del doctor. Era prevención”, aclaró Coudet.

Los cruces de las semifinales del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors vs. Belgrano

River vs. Rosario Central

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El cuadro del Torneo Apertura 2026

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