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COPA ITALIA

Con gol de Lautaro Martínez, Inter de Milán le ganó la Copa Italia a Lazio y sumó su segundo título en la temporada

El Toro apareció en el primer tiempo para marcar el segundo tanto de la noche y encaminar al Nerazzurro a una nueva estrella.

Lautaro Martínez, goleador de Inter de Milán.
© GettyLautaro Martínez, goleador de Inter de Milán.

En el Estadio Olímpico, Inter de Milán se impuso por 2-0 ante Lazio y se consagró campeón en la final de la Copa Italia. Marcus Thuram y Lautaro Martínez, ambos en la primera parte, fueron los autores de los goles para el segundo festejo del equipo en la campaña.

El elenco dirigido por Cristian Chivu ya había cumplido su primer gran objetivo de la temporada al abrochar una nueva conquista en la Serie A a inicios de mayo con la victoria ante Parma. Ahora, en la capital italiana, el Nerazzurro buscaba una nueva estrella.

Por coincidencia, el equipo liderado por Lautaro Martínez enfrentó en la definición a Lazio, con quien ya había chocado el último fin de semana por el campeonato. Fue goleada por 3-0 de visitante y, en el mismo escenario, la historia no fue distinta este miércoles.

Lautaro Martínez, capitán de Inter de Milán. (Foto: Getty)

Lautaro Martínez, capitán de Inter de Milán. (Foto: Getty)

A los 14 minutos del primer tiempo, Marcus Thuram marcó la primera diferencia para Inter con un cabezazo tras un córner ejecutado por Federico Dimarco. Luego del remate del delantero francés, la pelota se desvió en Adam Marusic antes de tocar red.

Antes del entretiempo, precisamente a los 34, Inter consiguió estirar la ventaja y poner cifras definitivas, nada menos que en los pies de Lautaro Martínez. El campeón del mundo con la Selección Argentina solo tuvo que empujarla en el segundo palo tras un quite de Denzel Dumfries durante la presión ofensiva.

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Datos clave

  • Inter de Milán venció 2-0 a Lazio y conquistó la Copa Italia en Roma.
  • Lautaro Martínez y Marcus Thuram anotaron los goles del triunfo en el primer tiempo.
  • El equipo de Cristian Chivu sumó su segundo título tras ganar previamente la Serie A.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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