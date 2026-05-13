El campeón del mundo sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo y no será de la partida. Detalles.

Gonzalo Montiel no jugará el encuentro de cuartos de final para River. Si bien había sido confirmado como titular por Eduardo Coudet, el campeón del mundo se lesionó en la entrada en calor y quedó descartado del encuentro ante Gimnasia. Su lugar lo ocupará Fabricio Bustos.

En pleno calentamiento en el Monumental, el marcador de punta sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Tras ser evaluado por los médicos, el jugador no pudo terminar de hacer los movimientos precompetitivos y es por eso que el ex Independiente intensificó sus tareas, junto con los titulares.

Montiel quedó desafectado y no estará ni en el banco de suplentes. Es por eso que Coudet incorporó de último momento a la planilla a Ulises Giménez, que será otra de las alternativas.

La formación de River para enfrentar a Gimnasia

De esta manera, River saldrá a la cancha con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

En el banco de suplentes esperarán Franco Armani, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Matías Viña, Lucas Silva, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.