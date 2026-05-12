Con 8 equipos en carrera, este martes comenzarán los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Con Belgrano ante Unión de Santa Fe, en Córdoba y desde las 19, tendrá inicio esta nueva instancia de los Playoffs, donde el fútbol argentino está cada vez más cerca de conocer al campeón de este semestre.
Para esta instancia del certamen local, la Liga Profesional, presidida por Claudio Tapia, incluyó una nueva herramienta para ayudar a los árbitros a despejar dudas cruciales en el desarrollo de los partidos: cámaras ‘Goal Line’.
Estas imágenes servirán para dilucidar si una pelota cruzó la totalidad de la línea de arco y evitar polémicas. Desde el VAR podrán darles una mano a los árbitros en situaciones que no puedan verse al momento de la acción sobre el campo de juego.
El ángulo de la cámara Goal Line. (Foto: TyC Sports)
La cámara ‘Goal Line’ solo se trata de eso, un nuevo ángulo para despejar dudas. No significa la tecnología FIFA en los relojes de los árbitros que avisa automáticamente en jugadas dudosas a través de un chip en la pelota. Tampoco funciona como el ‘Ojo de Halcón’ de la Premier League o el tenis, que calcula la posición del balón.
Días y horarios de los cuartos de final
- 12/5 (19:00) – Belgrano vs. Unión
- 12/5 (21:30) – Argentinos vs. Huracán
- 13/5 (19:00) – Rosario Central vs. Racing
- 13/5 (21:30) – River vs. Gimnasia
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El cuadro del Torneo Apertura
Datos clave
- La AFA implementó cámaras ‘Goal Line’ para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
- El certamen reanuda su actividad este martes 12 de mayo con el duelo Belgrano vs. Unión.
- La tecnología servirá para que el VAR determine si el balón cruzó totalmente la línea de arco.