Este martes se reanudan los Playoffs y, con solo 7 partidos por delante en el certamen, AFA impulsó una modificación para ayudar a los árbitros.

Con 8 equipos en carrera, este martes comenzarán los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Con Belgrano ante Unión de Santa Fe, en Córdoba y desde las 19, tendrá inicio esta nueva instancia de los Playoffs, donde el fútbol argentino está cada vez más cerca de conocer al campeón de este semestre.

Para esta instancia del certamen local, la Liga Profesional, presidida por Claudio Tapia, incluyó una nueva herramienta para ayudar a los árbitros a despejar dudas cruciales en el desarrollo de los partidos: cámaras ‘Goal Line’.

Estas imágenes servirán para dilucidar si una pelota cruzó la totalidad de la línea de arco y evitar polémicas. Desde el VAR podrán darles una mano a los árbitros en situaciones que no puedan verse al momento de la acción sobre el campo de juego.

El ángulo de la cámara Goal Line. (Foto: TyC Sports)

La cámara ‘Goal Line’ solo se trata de eso, un nuevo ángulo para despejar dudas. No significa la tecnología FIFA en los relojes de los árbitros que avisa automáticamente en jugadas dudosas a través de un chip en la pelota. Tampoco funciona como el ‘Ojo de Halcón’ de la Premier League o el tenis, que calcula la posición del balón.

Días y horarios de los cuartos de final

12/5 (19:00) – Belgrano vs. Unión

12/5 (21:30) – Argentinos vs. Huracán

13/5 (19:00) – Rosario Central vs. Racing

13/5 (21:30) – River vs. Gimnasia

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El cuadro del Torneo Apertura

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