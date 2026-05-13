El gol de Lionel Messi ante Cincinnati para darle pelea a Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 goles

El rosarino de 38 años marcó el primer tanto de las Garzas, de visitante, para seguir peleando por el campeonato de la MLS.

Lionel Messi sigue buscando récords que batir. Mientras se prepara física y futbolísticamente para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el delantero de Inter Miami continúa buscando acercarse a Cristiano Ronaldo en la pelea por los 1.000 goles.

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Después de que al delantero portugués se le escapara su primer título oficial en Al Nassr, fue la Pulga quien se metió en las planas de todos los diarios y los portales web. El argentino, a sus 38 años, convirtió el primer tanto del partido ante Cincinnati, de rebote.

A raíz de este nuevo gol que anotó el ex Barcelona y Paris Saint-Germain, alcanzó la cifra de 907 festejos, por lo que quedó a tan solo 93 conquistas para lograr el récord. Sin embargo, está algo lejos del portugués con pasado en Real Madrid, quien después de convertirle a Al Shabab llegó a los 971 goles y está a 29 de la gran cifra.

El gol de Lionel Messi vs. Cincinnati

NUEVO GOL DE LIONEL MESSI EN LA MLS.



HOY DE REBOTE. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/xPVh4bWPkd — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2026

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