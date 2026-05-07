Habló el árbitro que aplicó el protocolo anti racismo por el incidente entre Prestianni y Vinícius: “No contamos con toda la información”

El francés François Letexier explicó el por qué de su proceder pese a no haber oído la agresión del futbolista argentino, que fue sancionado de oficio por UEFA, con extensión a la competencia de FIFA.

Días después que FIFA confirmara la aceptación de elevar a su competencia la sanción impuesta a Gianluca Prestianni por sus dichos a Vinícius Júnior, denunciados de racistas pero castigados por homófobos después que el futbolista argentino de Benfica hiciera su descargo, quien tomó la palabra fue el francés François Letexier, árbitro que aplicó el protocolo durante el encuentro.

Tras un encontronazo entre jugadores del equipo portugués y de Real Madrid, el brasileño, que venía de marcar un gol, se dirigió al árbitro para informarle que había recibido un insulto racial de parte de Prestianni y tomó inmediatamente la decisión de frenar el encuentro, como disponen los protocolos del ente rector del fútbol europeo.

La acusación de Vinícius Júnior no pudo confirmarse en cancha, porque el argentino se tapó la boca con su camiseta, y Letexier confirmó recientemente no haber oído ni visto nada respecto a la situación denunciada en el terreno de juego. Finalmente, se aplicó a Prestianni una suspensión preventiva de un partido, que cumplió en el Bernabéu, y cinco partidos más que deberá cumplir en adelante, en competencias internacionales UEFA y ahora también de FIFA si así lo requirriera.

“De mi parte, creo haber dejado la situación lo más clara posible. Estamos viviendo un momento muy inusual, porque no contamos con toda la información. Tenemos que tomar decisiones sin tener todos los datos. En este tipo de situaciones, lo más importante es recabar la mayor cantidad de información posible y, sobre todo, tomar precauciones. Esa es mi prioridad”, dijo en diálogo con RMC Sport sobre su proceder en campo y en la elaboración del posterior informe.

Francois Letexier fue el encargado de la aplicación del protocolo anti racismo en Benfica vs. Real Madrid.

Y agregó: “Cuando un jugador se acerca a mí y me dice que fue víctima de insultos racistas que yo no presencié, tengo que tener en cuenta lo que me dice, pero no puedo tomar una decisión basándome únicamente en eso. Es necesario formalizar la situación, dejarlo claro a todos y explicar a las distintas partes que el hecho de no haber visto ni oído el incidente me impide tomar medidas disciplinarias”.

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¿Qué sanción le queda por cumplir a Prestianni?

Prestianni recibió un castigo de “seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado por conducta discriminatoria”.

De los seis partidos que Prestianni recibió como sanción, uno ya fue cumplido de manera previsional en la revancha de la serie de Champions League disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, tres de los cinco partidos que le quedan por cumplir “está sujeta a un período de prueba de dos años” a partir de la fecha de oficialización de la decisión.

Recientemente, FIFA aceptó la solicitud de UEFA de elevar el alcance de la sanción a las competencias de su competencia y por esa razón los dos partidos de suspensión de cumplimiento inmediato para Prestianni serían en el próximo Mundial si es convocado a la Selección Argentina, algo que sin dudas tendrá en cuenta Lionel Scaloni a la hora de definir la nómina final.

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Según entienden en AFA, donde han seguido de cerca la situación de Gianluca Prestianni, el jugador ya debería haber realizado la apelación correspondiente en FIFA, para luego recurrir también al TAS en procura de reducir el castigo.

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